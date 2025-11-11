Alianza clave: Europa y América

La pasada cumbre CELAC-UE reunió a los estados latinoamericanos y del Caribe con sus similares de la Unión Europea en un intento por lograr una alianza que fortalezca el multilateralismo y presente un frente común ante Estados Unidos.

La cumbre no prometía grandes titulares puesto que fueron pocos los mandatarios que acudieron a ella y más bien estuvo dominada por enviados de distintos rangos. Sin embargo, su declaración final logró un importante consenso en el que 58 de los 60 miembros firmaron el documento, bajándose en el último minuto Venezuela y Nicaragua.

La declaración conjunta incluye 52 puntos que tocan los más diversos temas y que son en sí mismos muestra de la intención de encontrar caminos comunes ante las amenazas globales. Fue un ejemplo en sí mismo de multilateralismo y cooperación aún dentro de escenarios en los que la ideología política y las diferencias comerciales puedan ser importantes. Es un gesto que implica un triunfo en sí mismo.

El documento final guarda un equilibrio complejo entre la diplomacia y la osadía. Sin nombrar países o mandatorios por su nombre, dejan claro que la UE y la CELAC buscarán alianzas multilaterales y escenarios de comercio justo que respondan a las regulaciones internacionales y no a caprichos, chantajes o amenazas. En una clara alusión a los aranceles estadounidenses, las guerras comerciales y los intentos de Trump por hacerse del control del Canal de Panamá.

Del mismo modo, los firmantes abordan los temas de seguridad remarcando la preocupante guerra en Ucrania. La Rusia de Putin aparece entre líneas al remarcar los peligros que este conflicto trae para Europa. También han tomado postura en cuanto a Gaza, volviendo a optar por la solución de los dos Estados. En materia de crimen organizado, se destaca un llamado a abordar la problemática de forma multilateral y bajo las normativas internacionales, haciendo una crítica no tan velada a los ataques a embarcaciones en el Caribe por parte de EU.

En cuanto a la migración, la declaratoria apunta al diálogo y a reforzar y cuidar los procesos conforme al derecho internacional, incluidos los “retornos”, aludiendo a las deportaciones estadounidenses. Así mismo, el tema se liga a la marcada preocupación ecológica del documento. Señalando que se refuerza e impulsa la adopción de medidas de contención del cambio climático y los apoyos para la adaptación y prevención de desastres para los países más vulnerables, especialmente en el Caribe y la región central de América.

Así la CELAC y la UE buscan darse la mano ante el vendaval de inestabilidad política y comercial de nuestros días. Apostando por el diálogo y la búsqueda de concordia aún entre las diferencias. Esperemos que tengan éxito.