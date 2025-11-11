Las otras inflaciones (2/3)

La definición correcta de inflación no es “alza general de precios” (cuando hay inflación no todos los precios suben, inclusive hay algunos que bajan, y si la hay es porque “pueden más” los que suben que los bajan), sino “aumento en el índice general de precios”, que puede ser el Índice General de Precios al Consumidor (IGPC), o el Índice General de Precios al Productor (IGPP).

El primero está relacionado con los precios de los bienes y servicios para el consumo final. El segundo con los de los factores de la producción, necesarios para producir satisfactores para el consumo final.

Dado que el consumo es la actividad económica terminal, la que da sentido a todas las demás, desde la producción de bienes y servicios hasta su compra, es que la inflación se reporta con el INPC, no con el INPP, lo cual no quiere decir que éste no tenga importancia. La tiene, de entrada, por la relación entre costo y precio. Si el precio debe alcanzar para cubrir el costo de producción, entonces el alza en el precio debe alcanzar para cubrir el alza en el costo de producción, para lo cual la inflación del productor debe ser, por lo menos, igual a la del consumidor.

En términos anuales, en octubre, la inflación del consumidor, 3.57%, fue mayor que la del productor, 2.96%. El que así haya sido, ¿qué significa?

Que la inflación del consumidor sea mayor que la del productor, quiere decir que los precios de los factores de la producción (todo lo que las empresas necesitan para producir y ofrecer), están aumentando menos que los precios de los satisfactores que los consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades, lo cual, si el precio que el consumidor paga debe ser, por lo menos, suficiente para cubrir el costo de producción, implica que el aumento en el precio que el consumidor paga debe ser, por lo menos, igual al aumento en el costo de producción, para que el margen de ganancia del empresarios permanezca igual.

Si la inflación del consumidor es mayor que la del productor aumenta el margen de ganancia de los empresarios (aumenta más el precio de lo que venden, bienes y servicios, que el precio de lo que compran, factores de la producción), lo cual puede incentivar una mayor producción, una mayor creación de empleos, una mayor generación de ingresos, lo cual, si el crecimiento de la economía (que se mide por el comportamiento de la producción), es bajo (como en México), es condición para un mayor crecimiento, lo cual, dado que implica una mayor producción y oferta de satisfactores, puede contribuir a moderar las alzas en la inflación del consumidor.

¿Qué pasaría si la inflación del productor fuera mayor que la del consumidor, por ejemplo, 10% la primera y 5% la segunda? El efecto sobre el margen de ganancia de los empresarios sería adverso: aumentarían más los precios que pagan por los factores de la producción que usan para producir bienes y servicios que los precios de los satisfactores que venden, lo cual generaría presiones inflacionarias, alzas de precios de los bienes y servicios para el consumo final.

De las tres posibilidades, (i) que la inflación del productor sea mayor que la del consumidor; (ii) que sea igual; (iii) que sea menor, ¿cuál es la menos mala (cualquier inflación lo es)? La tercera, como lo fue en octubre.

Continuará.