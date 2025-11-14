El fin de la economía es el bienestar de las personas, que depende, no exclusivamente, pero sí de manera importante, de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar.

Lo ideal: (i) tener un buen trabajo que responda a la vocación; (ii) generar, por medio de ese trabajo, ingreso suficiente para, por lo menos, poder satisfacer las necesidades básicas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la vida, la salud y la dignidad de las personas y, por lo más, para poder ahorrar; (iii) que, en el peor de los casos, el dinero no pierda poder adquisitivo (que no haya inflación) o, en el mejor, que lo aumente (que haya deflación, ¡todo un tema que, por lo menos, deberíamos estar discutiendo en México!).

¿Cómo andamos en estos temas? Parte de la respuesta la encontramos en las Líneas de Pobreza que mensualmente publica el Inegi, con las que se mide, en los ámbitos rural y urbano, el precio de la canasta básica alimentaria, integrada por 38 productos alimenticios básicos, y el de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, integrada por los 38 productos alimenticios más 270 productos, para las áreas urbanas, y 263 para las rurales. Quienes no generan un ingreso suficiente para comprar nada más la canasta básica alimentaria se encuentran en condición de pobreza extrema por ingresos. Quienes no lo generan para comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria se encuentran en condición de pobreza por ingresos.

Estos fueron los resultados para octubre. Para comparar pongo primero el dato de octubre de 2024 y luego el de octubre de 2025.

Precio (mensual, por persona), de la canasta básica alimentaria. Zonas rurales: $1.791.69 y $1,844.15. Aumento: $52.46, el 2.93%. Zonas urbanas: $2,349.71 y $2,450.01. Incremento: $100.30, el 4.27%.

Precio (por persona, mensual), de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Zonas rurales: $3,308.22 y $3,411.88. Incremento: $103.66, el 3.13%. Zonas urbanas: $4,592.47 y $4,759.47. Aumento: $167.00, el 3.64%.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025 en México la inflación fue 3.57%. El aumento del precio de la canasta básica alimentaria rural fue 2.93%, 0.64 puntos porcentuales menor, el 17.93%. El de la canasta básica alimentaria urbana 4.27%, 0.70 puntos porcentuales mayor, 19.61%. El de la canasta básica alimentaria y no alimentaria rural 3.13%, 0.44 puntos porcentuales menor, 12.32%. El de la canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana 3.64%, 0.07 puntos porcentuales mayor, 1.96%.

Resultados: (i) los precios de las dos canastas fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales: (ii) los aumentos en el precio de la canasta básica alimentaria fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales; (iii) los incrementos en el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria también fueron mayores en las zonas urbanas que en las rurales; (iv) en dos de los cuatro casos el aumento en los precios de ambas canastas fue menor que la inflación y, en los otros dos, mayor.

¿Cuánta población ocupada se encontró en condición de pobreza extrema y de pobreza? Lo sabremos el 27 de noviembre, cuando el Inegi dé a conocer la información para el tercer trimestre.