Tensión por desfile y nueva marcha Z

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aunque todo dependerá de que los encapuchados del “bloque negro” no vuelvan a desatar violencia y no reaparezcan los supuestamente desaparecidos grupos de granaderos, como ocurrió el sábado pasado, al convertir una marcha pacífica en batalla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se registre alguna confrontación en el desfile deportivo de mañana, el tradicional evento conmemorativo que congrega a miles de familias, e hizo un llamado a que no haya provocaciones y todo sea pacífico.

Mientras tanto, varios jóvenes detenidos durante la trifulca sabatina fueron trasladados al Reclusorio Norte y otros, que resultaron heridos al igual que algunos granaderos, se recuperan en hospitales, amén de que más de 15 de éstos, enfrentan acusaciones por “exceso en uso de la fuerza” al golpear salvajemente a adolescentes y adultos, mujeres y hombres, como quedó registrado en videos difundidos en noticiarios televisivos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por más programas de paz que el Gobierno federal emprende en algunas de las entidades federativas más violentas, el más reciente en Michoacán, después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, que desató bloqueos carreteros y quemas de vehículos, está visto que las fuerzas federales más policías estatales y municipales, no pueden doblegar a cárteles que las superan en armamento y estrategia y cada vez controlan más territorios en distintas entidades.

Ésa es la preocupación que priva dentro del país, como quedó demostrado en la marcha del sábado pasado por los niveles de violencia e inseguridad que se registran y, también, por las insinuaciones, que cada vez dejan de serlo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de combatir a esos grupos criminales que declaró “terroristas”, con el rechazo de su homóloga de México, a cualquier intromisión.

Desmantelaron una “oficina” del Cártel Jalisco Nueva Generación y arrestaron a una veintena de sus miembros, pero en España, porque en nuestro país sus líderes y sicarios cada día desatan más violencia, amplían su poder en un mayor número de regiones y municipios, en complicidad con autoridades locales.

La renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía, el Pacic, acordado por la Presidenta y dirigentes de organismos empresariales para otra canasta básica —ahora de 910 pesos—, atenúa el disparo de precios de productos de consumo básico, que tanto afecta no sólo al “pueblo bueno” sino a la mayoría de las familias, a pesar de los incrementos salariales.

Condolencias y abrazo fraterno a Sergio Arturo Venegas, periodista de Siempre, por el sentido deceso de su hijo, Sergio Arturo, quien fuera un destacado reportero en su natal Querétaro y en esta capital.