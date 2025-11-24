Despreocupa retracción económica 

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Mientras en el gobierno de la 4T están más preocupados en los preparativos para atiborrar el Zócalo y en “alertar al pueblo” de alguna injerencia externa apoyada por la “ultraderecha”, la economía del país se retrajo en el tercer trimestre del año con riesgo de mantener o profundizar su estancamiento que ahuyente inversiones nacionales y extranjeras en medio de una galopante inflación, aunado todo a la inseguridad y violencia que priva en el país.

Más allá del optimismo gubernamental de que el país avanza “exitosamente” y el intento de convencer al empresariado nacional, al igual que al extranjero, de hacer inversiones, que desconfían de un Poder Judicial con ministros electos vía acordeones, esa declaración del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heat, en la reciente Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en Cabos San Lucas, de que ”hay una crisis de credibilidad en las proyecciones del Banco que nadie nos está creyendo que vamos a poder realmente bajar la tasa de inflación”, es reveladora de lo que ocurre.

DE ESTO Y DE AQUELLO….

Si no hubo anoche algún acuerdo de última hora entre dirigentes de organizaciones de transportistas que exigen seguridad en carreteras, por extorsiones, secuestros y asesinatos, y de grupos de agricultores que demandan atención a campo y mejores precios de garantía, los accesos carreteros a la ciudad de México serán cerrados desde temprana hora, lo que originará un caos que afectará la movilización y actividades capitalinas y en otras entidades.

En el puerto de Veracruz, donde atracó el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, tras su reparación de varios meses en Nueva York, donde se registró el accidente en el que murieron dos cadetes de la Heroica Escuela Naval, la Presidenta Sheinbaum le dio la bienvenida, junto con el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales, en una ceremonia en el Fuerte de San Juan de Ulúa.

Fue ahí donde la mandataria dijo que “el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores”, después de que durante dos días la semana pasada, recibió en Palacio Nacional a gobernadores y legisladores de Morena, por la preocupación en “cerrar filas” tras la nutrida primera marcha de la Generación Z.

Con el deceso de Alfredo Elías Ayub, quien fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad y un ejemplar funcionario público honorable y nacionalista, el país pierde a una de sus figuras más respetadas y respetables. A su esposa e hijos nuestras más sentidas condolencias.

Sólo autores materiales, no intelectuales por el caso del alcalde Carlos Manzo, al menos hasta ahora.