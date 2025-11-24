La 4T contra la Navidad

Vaya que al régimen le gusta andar de bronca en bronca, abrir frentes un día sí y el otro también, como si fuera tarea escolar agitar permanentemente a sus adeptos; trae pleito con la Generación Z, con productores de maíz, de trigo y sorgo, de aguacate y limón, con autotransportistas, con empresarios, con médicos y enfermeras, enfermos de cáncer, burócratas, militares retirados… y próximamente con Santa Claus, pues ya suena que la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), de Armida Zúñiga, prohibirá los tradicionales desfiles navideños.

La versiones no sólo corren entre ciudadanos comunes y corrientes; en los corrillos y asociaciones de negocios y empresariales —nacionales e internacionales— el tema más recurrente es el riesgo de que las acciones gubernamentales escalen a un tono autoritario, que coarte la libertad ciudadana a expresarse y entretenerse libremente… y más cuando surgen iniciativas que buscan limitar la forma en que los habitantes festejan una tradición importante y de mayor arraigo familiar como la Navidad. Como cada invierno, diversas compañías privadas se apoyan para fortalecer la cercanía con sus clientes. Lo hacen las plazas y tiendas departamentales con los encendidos del árbol navideño.

Ahora, las organizaciones que se dicen defensoras, como El Poder del Consumidor, de Alejandro Calvillo, y que ha tomado un papel predominante en las políticas públicas del régimen, ha pedido a Cofepris que cancele las Caravanas Navideñas como las de Coca-Cola, argumentando que viola la Ley de Publicidad… aunque esa regulación limita su alcance a los productos y no al nombre de las empresas.

El siguiente en caer sería el desfile de Bolo, el osito de Liverpool, de Graciano Guichard, pues en estas fechas organiza también un desfile. ¿Motivo? Pues sería que ahí se distribuyen y comercializan dulces, caramelos, bebidas azucaradas, frituras y no brócolis con zanahorias y naranja como insta la publicidad federal de la Secretaría de Salud, de David Kershenobich.

La prohibición, que ya se analiza en el ámbito federal, viola el artículo 22 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, la cual establece que las disposiciones regulan exclusivamente la promoción de la existencia, calidad y características de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. En consecuencia, cualquier actividad que utilice elementos decorativos, identidades corporativas o referencias a una marca, sin publicitar de manera directa dichos productos, queda fuera del alcance de esta normativa. Sin embargo, el autoritarismo ya no cree en villancicos, carros alegóricos o piñatas y recurre al cualquier subterfugio. A ver si no salen que son financiados por el PRI. El año pasado, el gobierno capitalino justificó la cancelación de desfiles navideños, porque los permisos “no se pidieron a tiempo” … y por ello, en 2025, habrá que estar atentos a las decisiones sobre la continuidad de los eventos y de lo que se decidirá en los estados donde Morena gobierna. No vaya a ser que ‘El Grinch’ pase de verde a guinda.

Iztapalapa, acusan que no paga obras. Quien lo creería: resulta que en la alcaldía Iztapalapa se detecta serio malestar con la administración de la morenista Aleida Alavez. Un grupo de contratistas prepara denuncias por presuntos malos manejos en la Dirección General de Obras a cargo de Maribel Mejía Zepeda. Según nos comentan, el punto crítico es la retención de casi 52 millones de pesos (mdp) por obras ya concluidas, pero sólo se liberarían mediante un “moche” del 10%. Además, los empresarios afectados describen impactos económicos reales, como pérdida de liquidez, retrasos operativos e incluso cancelación de contratos posteriores por no contar con capital de trabajo. Por ello, además de acudir a la Contraloría y a la Secretaría Anticorrupción, evalúan presentar una demanda contra la alcaldía por las afectaciones… lo que resonaría en el 1.er informe de Alavez.

Generación Z y publicidad. La medición de toda la conversación digital en torno a la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre realizada por MW Group de Ximena Céspedes y Carlos Chávez, revela que fracasó la narrativa contra la movilización que maquinó la firma VictoryLab —de Carlos Merlo— por encargo del oficialismo: sólo 5.9.% de la conversación fue contra la movilización, mientras que 94.1% fue positiva en mensajes difundidos en “X” y Facebook al alcanzar a 179.4 millones de personas.

La marcha de ese día fue cubierta por 7 horas continuas por ADNnoticias. La presión sobre las empresas de Ricardo Salinas no sólo es fiscal con números de cobranza inciertos sino ahora abiertamente política. El gobierno acusó de “contenido de ultraderecha” y de desinformación los reportajes transmitidos por ese canal y TV Azteca.

Pero ninguna posición política debería ser reprobada por un gobierno democrático, ni amagados los anunciantes de cualquier medio de comunicación, sea o no del agrado del Estado, el sentido de su línea editorial.

Dos Bocas, realidad y fantasía. Si fueran ciertas las alabanzas de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de que Dos Bocas trabaja al 100%, ¿por qué el sistema de refinación sólo agregó 78.1 mil barriles diarios (Mbd) de gasolina y 84.8 Mbd de septiembre de 2024 al mismo mes de 2025? Esto, conforme a los datos oficiales, suma 162.9 Mbd… o sea 47.6% de la capacidad de una refinería concebida para generar 340 Mbd de petrolíferos líquidos y cuyo presupuesto se multiplicó 3.3 veces hasta costar 520 mil mdp.

El experto Gonzalo Monrroy, explica que Dos Bocas procesa sólo 170 Mbd de crudo en el sistema de destilación atmosférica con una planta combinada aún en pruebas…, pero que se están alterando sus números desde junio, pues los destilados intermedios, principalmente diésel, que llegan de Madero y Minatitlán a la nueva refinería se convierten en diésel UBA (ultra bajo azufre). “Lo están contando como procesamiento, pero no lo es, al no pasar por la planta combinada. Por eso sabemos que, en el agregado, el Sistema Nacional de Refinación sigue estancado en 1 millón de barriles de petróleo en procesamiento”, expuso. Así los datos.