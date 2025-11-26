Débil Liderazgo: el lastre que persigue a la Concanaco

Aun cuando Octavio de la Torre intenta presentar un frente sólido al interior de la Concanaco Servytur, con consejeros que buscan apuntalarlo para un segundo periodo, la narrativa de unidad contrasta con un historial de fracturas que él mismo ha alimentado. El respaldo de las representaciones estatales luce más como un esfuerzo por blindar un liderazgo cuestionado que como una verdadera expresión de cohesión, especialmente porque las tensiones con otros organismos del sector privado no son nuevas. La suspensión aprobada por el CCE, que Coparmex avaló desde hace tiempo, no surgió de un desencuentro político coyuntural, sino de una acumulación de decisiones unilaterales y desacatos a acuerdos que minaron la confianza en su conducción. Ese antecedente, lejos de desaparecer, se ha convertido en una sombra que acompaña cada intento de reelección y cada mensaje oficial de “unidad” que emite la Confederación.

El problema para De la Torre es que las viejas grietas ya forman parte de una narrativa institucional difícil de revertir. Coparmex dejó claro en su momento que el correctivo era hacia la persona, no hacia la Confederación, lo que significaba exigirle corregir el rumbo y restablecer interlocución con la cúpula empresarial. Nada indica que eso haya ocurrido. Por el contrario, continúan los señalamientos internos sobre grupos que llevan años controlando la Concanaco entre acusaciones de opacidad, irregularidades y expedientes que se remontan a administraciones previas. Así, mientras el dirigente intenta proyectar fortaleza con números de apoyo interno, el desgaste acumulado y los desencuentros no resueltos lo colocan en una posición cada vez más frágil. Y aunque él aspire a un segundo periodo, el sector privado parece ver en su permanencia más riesgo que continuidad, lo que anticipa que esta historia aún está lejos de cerrarse.

Pilotos Volaris. Volaris ha desatado un intenso debate y enojo en el sector aeronáutico, luego de obtener del gobierno federal la autorización para contratar pilotos nacidos fuera de México, una decisión que generó un rechazo inmediato por parte de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), que considera que la medida vulnera la soberanía aérea y amenaza directamente las oportunidades laborales de los pilotos nacionales. El sindicato acusó que el permiso contraviene tanto la Ley de Aviación Civil como el principio constitucional que exige que las aeronaves con matrícula mexicana sean operadas únicamente por pilotos de nacionalidad mexicana, además de ignorar disposiciones normativas y una circular obligatoria sobre técnicas de arrendamiento de aeronaves; inquietudes que reflejan su preocupación por el potencial impacto de esta autorización en la industria, en la competencia laboral y en la protección de los derechos de los profesionales mexicanos de la aviación.

Más Hoteles Wyndham. Wyndham Hotels & Resorts dio un paso firme en la expansión de su portafolio en México al integrar 15 propiedades de Grupo MX —ahora bajo la marca Trademark Collection by Wyndham— que suman alrededor de 835 habitaciones en puntos estratégicos como la Ciudad de México, San Miguel de Allende y otros destinos clave. La alianza permitirá que Grupo MX continúe operando los hoteles mientras aprovecha las plataformas globales de ventas, distribución y marketing de Wyndham, además del alcance de Wyndham Rewards, un movimiento que fortalece la presencia de la cadena en el segmento midscale y consolida su estrategia de crecimiento en uno de los mercados más relevantes para su operación en América Latina.

Voz en off. Vaya desastre que hay entre los transportistas afiliados, muchos gremios que se dedican a este negocio en el país, y en esto ponga a la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP). Nada más no se ponen de acuerdo para respaldar una sola voz de exigencia, donde el flagelo más recurrente es el de la inseguridad en las carreteras del país. El tema de la negociación del T-MEC está justo este asunto, y claro, todos los problemas que viven los transportistas. Así que la que hoy da la cara es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que es la que tiene que resolver los problemas que no pudieron los funcionarios de “alto” nivel, incluso con el asunto de los campesinos. El tema no parece detenerse solo con mesas de negociaciones, sino con medidas que ataquen profundamente los problemas que exigen en sus demandas...