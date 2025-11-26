Más sobre la IED

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el anterior Pesos y Contrapesos analicé, con información proporcionada por la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa, IED, (nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías), en México, al tercer trimestre del año, que sumó 40,905 millones de dólares.

Ya tenemos, para el tercer trimestre, la información de la balanza de pagos, proporcionada por el Banco de México, que incluye, además de la IED en México (capitales extranjeros que se invierten de manera directa en México), la IED en el exterior (capitales mexicanos que se invierten directamente en otros países), con lo cual podemos calcular el saldo final: IED en México (capitales extranjeros que entran al país), menos IED en el exterior (capitales mexicanos que salen del país): 40,905 millones de dólares menos 7,084 millones igual a 33,821 millones.

Analizo, para empezar, la IED en México, anotando primero, en millones de dólares, los resultados del 2024 y luego los del 2025. Primer trimestre 2024: 27,164; 2025: 23,277, 14.31% menos. Segundo trimestre 2024: 6,469; 2025: 10,452, 61.57% más. Tercer trimestre 2024: 3,071; 2025: 7,176, 133.67% más. Total 2024: 36,704. Total 2025: 40,905, 11.45% más.

Para continuar analizo la IED en el exterior, anotando primero, en millones de dólares, los resultados del 2024 y luego los del 2025. Primer trimestre 2024: 676; 2025: 1,023, 51.33% más. Segundo trimestre 2024: 1,773; 2025: 4,957, 179.58% más. Tercer trimestre 2024: 1,892; 2025: 1,104, 41.65% menos. Total 2024: 4,341. Total 2025: 7,084, 63.19% más.

En términos anuales, al tercer trimestre, la IED en México aumentó 11.45% y la IED en el exterior 63.19%, 51.74 puntos porcentuales más, el 451.88%.

¿Cuáles fueron los resultados si consideramos nada más las nuevas inversiones, que son las que mejor muestran la confianza de los empresarios para invertir directamente en la producción de satisfactores, la creación de empleos y la generación de ingresos?

Comienzo con la nueva IED en México, registrando en primer lugar, en millones de dólares, los resultados del 2024 y en segundo los del 2025. Primer trimestre 2024: 900; 2025: 1,989, 121.00% más. Segundo trimestre 2024: 1,002; 2025: 1,278, 27.54% más. Tercer trimestre 2024: 873; 2025: 3,297, 277.66% más. Total 2024: 2,775. Total 2025: 6,564, 136.54% más.

Termino con la nueva IED en el extranjero, registrando en primer lugar, en millones de dólares, los resultados del 2024 y en segundo los del 2025. Primer trimestre 2024: 41; 2025: 886, 2,060.98% más. Segundo trimestre 2024: 230; 2025: 2,239, 873.48% más. Tercer trimestre 2024: 596; 2025: 535, 10.23% menos. Total 2024: 867. Total 2025: 3,660, 322.15% más.

¿Qué nos dice, de la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, el que la nueva IED en México (capitales extranjeros que entraron a México), haya crecido 136.54%, al tiempo que la nueva IED en el exterior (capitales mexicanos que salieron de México), lo haya hecho al 322.15%, 185.61 puntos porcentuales más, el 135.94%?

Un último dato. Durante los tres primeros trimestres del año entraron a México 40,905 millones de dólares de IED. Por concepto de remesas (los dólares que los mexicanos que trabajan en EU mandan a México), entraron 45,681 millones, 11.68% más.