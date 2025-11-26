Si hay mesas de dialogo, pero no hay respuestas por parte del Gobierno

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Después de la pifia que cometió hace un par de días, la titular de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, al haber amenazado a los líderes transportistas y campesinos que han realizado paros en las carreteras y que demandan aumentos a los precio de garantía y que no se importen tantos granos, que les den seguridad en las carreteras, que no los extorsionen. Ayer le enmendaron la plana en el Zócalo Metropolitas.

Y señalaron que no aplicarán ninguna detención no obstante que el cerrar carreteras es un delito federal.

Y surge la pregunta serán catalogados como traidores a la patria. Serán ubicados como enemigos de la 4T? O, simplemente ¿dejarán de formar parte del pueblo bueno y sabio?

Esto porque, efectivamente, los hombres del campo y los transportistas trastocaron la vida nacional, al colocar bloqueos en gran parte de las carreteras y estrangular la circulación al permitir en algunas partes la circulación por sólo uno de los carriles.

Las demandas de unos y otros son muy simples y se pueden reducir en dos puntos: uno, mayor seguridad y, dos, mejores condiciones para poder desempeñar sus labores.

Sin embargo, esas sencillas demandas al parecer no son bien comprendidas aceptadas por el gobierno sustentado por Morena y sus rémoras del PVEM y del PT:

Por lo pronto, en mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno ha atendido a transportistas y agricultores. Si nos dicen que han platicado, pero que no hay ofertas para puedan trabajar en el campo o en el transporte. Solo promesas y el hablar no significa que se acabo el problema.

Recordó que han sostenido varias mesas de trabajo para atender sus demandas. “Se les ha atendido”.

A pregunta expresa, la mandataria federal destacó que hay diálogo entre ambas partes e indicó que ayer mismo por la mañana la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está esperando a los quejosos.

Una de las áreas del Instituto Nacional Electoral que se verán afectadas por el recorte “fuertísimo” que enfrió el organismo para 2025 será la de Fiscalización, pues ante la austeridad obligada no tendrá la misma capacidad de despliegue para monitorear las asambleas de los nuevos partidos políticos, como los que han anunciado Guadalupe Acosta Naranjo, Juan Manuel Oliva o Eduardo Verástegui, para dar seguimiento al dinero de las oficinas públicas.

Que después de que Octavio Romero Oropeza destapó un fraude de años en el Infonavit, del que ya la Presidenta aclaró que fue sobre todo en la época de Enrique Peña Nieto, el senador Alejandro Murat se deslindó en su calidad de ex director de ese instituto para la vivienda y el grupo parlamentario de Morena, comandado por Adán Augusto López al que ahora pertenece el oaxaqueño, cerró filas con él contra “los señalamientos sin fundamentos de la oposición”.

Este es un asunto que ha estado detenido pero al parecer ese fraude se consumó y puede salpicar a los anteriores directivos del Infonavit.

La desaparición de los organismos autónomos se hizo oficial anoche, cuando el Poder Ejecutivo, que encabeza Claudia Sheinbaum, publicó el decreto por el que se reforma la Constitución en el Diario Oficial de la Federación, con lo Contenderán en la elección judicial.

No platican que el caso de los exconsejeros y consejeros en funciones del INE, a los que se les reactivó un proceso administrativo por suspender la organización de la revocación de mandato de AMLO, ya avanzó en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Dicen que seguramente llegará hasta el nuevo Poder Judicial, que decidirá si les otorga la protección de la justicia. Por ahí existen quienes todavía apuntan a una posible vendetta política.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que se publicó el fin de semana en el Diario Oficial se establece que a partir del próximo año, los integrantes de la cámara de diputados recibirán casi 114 mil pesos de más, por lo que su dieta anual pasará de un millón 193 mil 485 pesos a un millón 307 mil 224 pesos.

El incremento salarial en San Lázaro se dio aun cuando en el PEF se contemplan recortes presupuestales en áreas sensibles e importantes como el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, entre otros.

