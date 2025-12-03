Puerto Peñasco y la herencia Bartlett

En teoría, la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora, es un proyecto de gran alcance de energías renovables y que contribuye generosamente —con su capacidad de 120 MW— a enfrentar el efecto invernadero del dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles. Pero varias cosas quedaron poco claras, como por qué en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el director de la CFE, Manuel Bartlett, optó por un emplazamiento a 300 km de distancia del punto de consumo, como si en las inmediaciones de Mexicali y Tijuana no hubiese terreno para una instalación de ese tamaño o menos insolación que en Peñasco… y abrirle la puerta a empresas incumplidas.

Dadas las distancias, la planta generadora requiere una red de transmisión en cuatro tramos —estima el experto en materia de energía Gonzalo Monrroy— que costaría 2,100 millones de dólares para garantizar el suministro a 1.6 millones de personas.

O sea que a Bartlett le salió más caro el caldo que las albóndigas. Pero lo hecho, hecho está. Y ahora completar el proyecto en su tercera fase —con valor de 450 millones de dólares— requiere mucha precisión. El equipo de Esther Calleja, al frente de la CFE, buscando reducir el impacto de la herencia del sexenio pasado.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rabino desata pleito en la 4T

En la licitación de la tercera etapa participaron siete empresas… pero en la apertura de propuestas técnicas COEE-0002-2025, no se abrieron tres ofertas al no presentar garantía de sostenimiento. Quedaron cuatro grupos en el concurso a cargo de Rodrigo Espíndola, subdirector de contratación y servicios, y Ana Larissa Montiel, la directora general.

Así, a la fase final llegaron los grupos: 1) Entia de México, Ingeniería Eléctrica y Control Instrumental y Prodiel Proyectos de Instalaciones Eléctricas; 2) el de Motores e Ingeniería Mexmot, Powerchina International Group Limited y Powerchina Jiangxi Electric Power Construction; 3) alianza Eléctrica Aselco, Epic Electric, Grupo Profrezac y Enersave Wire and Cable; 4) y el de Servicios & Soluciones Electromecánicos, China Energy International Group Company Limited México y China Energy Engineering Group.

Y aquí es donde empiezan las observaciones: en el Grupo 3 figura Eléctrica Aselco, responsable de la segunda fase del proyecto y —según investigaciones internas— habría entregado cableado de media tensión con daños y a la fecha sin completar la reposición pero cuyos directivos, que dirige Edgar Meade, estarían presumiendo en círculos privados un “ya ganamos la tercera fase”. En tanto que en el Grupo 1 participa Entia, a cargo de proyectos I20 para transmitir electricidad en la Costa Pacífico de mexicano pero con graves atrasos de obras, según fuentes de la propia CFE. Por cierto, Entia es “el nuevo rostro” de Isolux, firma española que dejó tirados otros proyectos, e incluso investigada por la FGR por presuntos daños por más de 15 millones de dólares en la línea de transmisión Huasteca-Monterrey.

Tampoco canta mal las rancheras el Grupo 4 donde se recuerdan antecedentes de incumplimiento en proyectos de las firmas asiáticas, como el caso de la Central de Ciclo Combinado de Lerdo.

Y, bueno, en Grupo 2, Mexmot está incluida en listas negras de contratistas por diversos incumplimientos previos. Además, considerando el ánimo renovador en la actual directiva de la CFE, ningún contratista podría cumplir el requisito de Contenido Nacional: la Cláusula 4.12 de las bases pide 10% (sin mano de obra) y 90% de mano de obra nacional; pero en un “Engineering, Procurement and Construction” fotovoltaico casi todo el valor del sistema es importado y, si además las obras civiles no cuentan para el cálculo… dejando para “sumar” rubros menores como servicios en sitio, transporte e insumos.El sentido común indica que ese concurso se declarará desierto, y así la CFE podrá corregir una herencia no deseada.

ISA, paradigma digital en medios masivos. Pues resulta que ISA Corporativo, de Hugo y Raúl Camou, lidera el mercado de publicidad digital pDOOH en México, con presencia exclusiva en los metros de CDMX, Guadalajara y Monterrey: sus productos incluyen pantallas de andén (576 en CDMX) y paneles de gran formato en estaciones clave, además de una red en aeropuertos como el AICM, Felipe Ángeles y Toluca —con más de 95 pantallas estratégicamente ubicadas— alcanzan a más de 7 millones de personas al día. La administración de contenido está conectadoa a las oficinas de ISA Corporativo mediante tecnología broadsing que permite conectar clientes potenciales con agencias nacionales y globales a través de softwares de automatización de compra de espacios publicitarios digitales (DSP, Demand side platforms).

La innovación de ISA mediante pDOOH convierte a los espacios urbanos en plataformas dinámicas que democratizan el acceso a medios masivos, priorizando la calidad de la audiencia y la relevancia del momento, dando un salto estratégico hacia campañas más inteligentes, medibles y adaptadas al contexto de las audiencias.

La Salle premia talentos. La Universidad La Salle, que conduce Néstor Anaya Marín, realizó la 4.° edición del Galardón Profesionales con Valor, ejercicio que confirma el alcance de su modelo educativo en innovación, servicio y resultados tangibles para la sociedad. Premió a Magda Zapata, primera mujer en dirigir L’Oréal Chile; Fernando Olguín, vicepresidente de Investigación del Departamento de Medicina de la Universidad de Colorado; a Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica; y Luis Rodrigo Mondragón, quien propoció el crecimiento de 50% en Grupo Herdez en una década.

Logros personales, logros sociales desde

la Salle.