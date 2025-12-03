Se caen las remesas que envían los migrantes que residen Estados Unidos

Justo en el día elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para renovar su afirmación de que el país marcha muy bien, surgió una mala noticia que contraviene ese optimismo: disminuyeron las remesas enviadas por los migrantes que residen en los Estados Unidos.

En su mañanera, la mandataria aprovechó un comentario acerca del nuevo libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para reiterar su seguridad en la buena marcha de la República.

“Afortunadamente no estamos en ninguno de los tres supuestos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador” (que estuviera en riesgo la democracia, la soberanía o hubiera una amenaza de golpe de Estado), sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que su gobierno tiene el respaldo mayoritario de la sociedad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rabino desata pleito en la 4T

+++

Alejandro Moreno califica de increíble que siga esta farsa, esta simulación, no podemos permitir que se siga destruyendo este país. Han decidido imponer a Ernestina Godoy y lo demás es simulación.

“Morena es lo peor que le ha pasado a México, es la mayor impunidad y creo que al ir cooptando instituciones del Estado mexicano después de lo que hicieron, es evidenciar el rostro de que lo que quieren es instaurar una narco dictadura terrorista y comunista en México, como sucedió en Venezuela, han capturado todas las instituciones, no tienen límites y cada vez que hacen esto es demostrar que no les importa despedazar la ley.

El PRI dice, está firme, esto verdaderamente ilustra lo que es morena, es destrucción, corrupción, crimen, abandono del país, el país se cae a pedazos, en este país, como se dice, está rebasado el Estado mexicano, nos comenta el denador campechano.

+++

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, cuando no está viendo los mensajes que le llegan a su celular, se disfraza de dirigente enjundioso que confronta al oficialismo, sin embargo, esto último es solo eso, un disfraz.

Hace ya varias semanas, Romero encabezó el relanzamiento de al Acción Nacional con un nuevo logo, pero de ahí, como que el líder albiceleste no consigue ir más allá, por lo que los comentarios de que los albiazules están supeditados ni más ni menos que al partido Morena por el expediente que le tienen guardado en Palacio Nacional por el caso del Cartel Inmobiliario, no suena tan descabellado.

El pasado fin de semana, convocó a su militancia a dos asambleas, la Asamblea Nacional Ordinaria y la Extraordinaria, donde insistió en esos tan prometidos cambios en la transformación interna del PAN que tiene que ver con la apertura y la modernización digital, combinado ello con que la selección interna de candidaturas, se definirá por el respaldo social, evitando filtros y acuerdos cupulares. Y como que la tan llevada y traída renovación del PAN está muy anunciada.

+++

Juzgadores cesados por la reforma Judicial, señalan que si no reciben su indemnización será por una cuestión de procedimiento, debido a que no declinaron ante el Senado, sino que lo hicieron ante la Judicatura, por lo que en los próximos días habrá un cúmulo de promociones de amparos ante la justicia federal y ya se verá cómo actúan sus pares elegidos por voto popular. Más de 700 funcionarios no han recibido el pago de retiro, algunos trabajaron 30 años y no han recibido una liquidación como marca la ley.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpodere.mx