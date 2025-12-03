Trump: “País que trafique droga, será atacado”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Despejada la duda si la Presidenta Claudia Sheinbaum viajaría a Washington al sorteo del Mundial de Futbol que habrá el viernes y un posible primer encuentro con el presidente Donald Trump, que sí estará ahí, éste advirtió ayer que “cualquier país que trafique drogas a su país, está sujeto a ataques, muy pronto”, y si bien mencionó a Venezuela y Colombia, en donde parecen inminentes, procuró no mencionar a México, que lo es y más cercano.

En respuesta a la pregunta de un reportero, de que, si sería Venezuela, dijo: “No, no sólo Venezuela, si entran por un país determinado, cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína. He oído que Colombia está fabricando cocaína, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país, está sujeto a ser atacado”.

Tras la confesión de Joaquín Guzmán López de que él engañó, secuestró y se llevó a su padrino Ismael El Mayo Zambada para entregarlo a la justicia de Estados Unidos y de que ni él ni su hermano Ovidio recibirán beneficio alguno por ello, esa decisión podría cambiar “si colaboran en otros casos”, desató temor entre quienes —funcionarios, políticos y empresarios— de gobiernos priistas, panistas y el actual, recibieron recursos y apoyos para cargos de elección de parte del Cártel de Sinaloa.

Habría que recordar aquella revelación que por escrito hizo Zambada, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán Loera, crearon ese poderoso grupo criminal, que durante los 50 años que estuvo al mando, muchos de ellos acudieron a solicitarle apoyo económico para campañas políticas u ocupar cargos públicos estatales, a los que ahora les costará conciliar el sueño.

Además, el jefe de la DEA, Terrance Cole, reiteró su compromiso de desmantelar el mando y control de ese cártel, declarado narcoterrorista, y el fiscal de Distrito Sur de California, Adam Gordon, coincidió en que ya cayeron dos de Los Chapitos, Ovidio y Joaquín, y van por los otros dos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, que con Los Mayitos tienen aterrada a Sinaloa desde hace un año.

Comenzó la faramalla en el Senado para integrar la lista de aspirantes a la Fiscalía General que le remitirán a la Presidenta Sheinbaum, quien ya decidió que sea su exconsejera jurídica, Ernestina Godoy, que es la que la encabeza y a la que le llueven críticas por su anterior gestión en la de la CDMX.

Amenazan bloqueos, marchas y protestas que afectarán la circulación en esta capital: una de agricultores a bordo de tractores rumbo al Zócalo, por la Ley de Aguas que apruebe la Cámara de Diputados.