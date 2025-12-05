¡Bienvenida Ernestina!

Se escuchó en todos los rincones. Desde hace mucho tiempo, distintos sectores se habían pronunciado a favor de un cambio en la FGR, y es que se acusaba de tortuguismo, bloqueo, supuesta venta de favores, filtraciones, y un sinnúmero más de pecadillos que cometía el extitular, Alejandro Gertz Manero. El exfiscal fue una pieza clave en temas de seguridad, con un amplio conocimiento; sin embargo, pesaron más los escándalos que ensombrecieron su paso por la Fiscalía que los éxitos que le pueden anotar. En lo personal creo que su administración tuvo chispazos de lucidez, pero la opinión popular y el humor que lo rodea es completamente negativo.

Ernestina llegó para hacer lo que mejor sabe hacer. A pesar de lo que dicen sus detractores, los detractores de la Presidenta y los detractores sistemáticos que se encargan de cuestionar cualquier cosa o idea que no venga de ellos, doña Ernestina ayudó a mantener a raya a delincuentes, mafias y combatió ilícitos que sin su mano dura y la de su equipo, hoy estarían rebasados en la Ciudad de México. Ése es el balance que dejó y que, si bien la nueva fiscal capitalina ha sabido sortear, Ernestina dejó la vara muy alta, y esperemos que lo mismo haga con este nuevo encargo, porque sí hay muchas cosas que ocupan su mano y su atención.

Invitación de la Presidenta al Zócalo es para este 6 de diciembre. Dice la jefa política del Estado mexicano que se congreguen quienes gusten celebrar los 7 años de la 4T. En un videomensaje dice que les ha llovido una andanada de campañas, calumnias, en contra de lo que representan, que han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque son un movimiento que hoy está en el poder, y que no se separarán del pueblo. En su mensaje en el que pide que en punto de las 11:00 h se unan al festejo, dijo que su “movimiento es enorme, fuerte. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquéllos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular. Y no han podido, porque somos un Gobierno que está cerca del pueblo. Llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México”. Así es que, si usted quiere ir a festejar, pues vaya, y si no quiere ir a festejar, pues no vaya, fácil y sencillo, ¿no?

Al que le vuelven a dar un sopapo es al destructor nacional del PRI. Resulta que su principal dinamitador, Alito Moreno, se puede anotar una más en su libreta de “no éxitos” porque la Internacional Socialista, la organización que aglutina a los partidos políticos socialdemócratas, le dijeron: “Ahí nos vemos mi chavo, hágase para allá”, o lo que es lo mismo, los expulsaron. Esa organización, que preside el español Pedro Sánchez, decidió adoptar esa medida en su reciente sesión del consejo celebrada en Malta, a finales del mes de noviembre, argumentando que las acciones que ha realizado el PRI no convergen con sus directrices. Lo que me dicen algunos es que la razón principal pudo ser también porque esa organización está conformada por partidos políticos, y pues el PRI ya no es más que un club de amigos que se juntan a tirar trompos, contar anécdotas, redactar chascarrillos y hacer como que hacen. ¿Habrá sido esa la razón, o las dos?

Y hablando de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy estará de gira por Estados Unidos para hacer presencia en el sorteo de grupos del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington, D.C. Por cierto, evento en el que también estará presente su homólogo estadounidense, Donald Trump, como anfitrión, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por aquello de que serán esos países quienes compartan sede del máximo evento deportivo del mundo. Me dicen que sigamos muy de cerca la gira de la mandataría porque se da en el marco de la negociación del T-MEC, el acuerdo comercial que el presidente estadounidense ha desdeñado y que no deja de amagar con eliminar. Sin lugar a duda, este encuentro dará mucho de qué hablar, de qué escribir, y mucho que ver. Estemos pendientes.

La última… Quiero hacer una mención especial a quienes conforman Aicodi, la Asociación Internacional de Consultores Digitales, que en días pasados la rompieron en grande en la más reciente entrega de los Reed Latino, evento que tuvo verificativo en Guatemala. Ahí se premió a lo más destacado de la consultoría política en América Latina. Aplauso para su presidenta, Aureola del Sol, y a los consultores Augusto Hernández, Miguel Valdez, Patricio Morelos, Jorge Camacho, Hervey Arteaga, Kif Nava, Oscar Martínez, Luis Oropeza, Adán Figueroa y Memo Quintana. Y como el talento se debe premiar y reconocer, el deseo es que sigan triunfando siempre.

