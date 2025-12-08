Bajo la lupa, constructora que sirvió a obras faraónicas

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En este régimen se anatemizó y persiguió a presuntos “factureros” como parte de las acciones que Andrés Manuel López aseguró atajarían la corrupción neoliberal. Empero, en las obras emblemáticas —y faraónicas— del sexenio pasado participaron empresas que tendrían el mismo corte; es el caso que empieza a ventilarse de JHM Maquinaria y Construcción, propiedad mayoritaria de Jesús Herrera Martínez, pero cuyo beneficiario real sería Raúl Madrazo, propietario de más de 100 máquinas de construcción tales como perforadoras, excavadoras y grúas de gran tonelaje que oferta en renta… para, se indaga, luego hacer perdidizo el pago de impuestos a través de una empresa presuntamente facturera.

Conforme a la investigación que se sigue al más alto nivel, JHM Maquinaria y Construcción participó como subcontratista de gran parte de las obras cuatroteistas como Dos Bocas, Tren Maya, puentes en el sureste y tramos costeros del Tren Interoceánico.

A decir de fuentes de una constructora que le renta maquinaria —y cuyos directivos pidieron el anonimato para evitar represalias— entre JHM y Raúl Madrazo habrían diseñado un esquema de presunta defraudación fiscal mediante la compra de facturas a Gumaga de La Laguna, empresa señalada como EFO con domicilio en Durango.

Lo que se sabe es que los conceptos facturados y deducidos por JHM son por operaciones de arrendamiento de inmuebles y mantenimiento de maquinaria, operaciones que serían simuladas y carentes de materialidad, pese a contar con dos patios de maniobra.

Se presume que los ingresos quedan en cuentas de JHM, desde las cuales Raúl Madrazo dispone para mantener innumerables inmuebles que junto con sus hijos posee en la Riviera Maya, Cancún, Naucalpan, Jilotzingo, Bosque Real y Huixquilucan, Estado de México.

La hipótesis es que el ganancial resulta de apropiarse del Impuesto al Valor Agregado (16% de valor facturado).

Por si fuera poco, al parecer Raúl Madrazo y Jesús Herrera han hablado con funcionarios fiscales de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para ver “cómo se arreglan” y cerrar una auditoría que tiene JHM Maquinaria y Construcción por el ejercicio fiscal 2022. El asunto no gustó en el gobierno de la CDMX.

El asunto es delicado, pues los ingresos que reciben provendrían de obras importantes del país (Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, etc.) ejecutadas por grandes constructoras acreditadas. De alguna manera en este caso se habrían burlado los mecanismos de control normativo, tanto de contratantes, como de las entidades públicas como clientes.

…Y también Kushki, por casinos. En medio de las investigaciones de la FGR de acuerdo con documentos y testimonios verificables, una disputa entre Alquimia y Kushki escaló hasta convertirse en un caso “rojo” ante especialistas, reguladores, policía de investigación y de inteligencia financiera. Conforme a documentos a los que se tuvo acceso —basados en testimonios de personas involucradas— la relación comercial entre ambas compañías se fracturó en junio de este año tras un conflicto en el que participaron, por un lado Sebastián Castro Galnares, Aron Nathan Schwarzkopf (presidente y jefe de Kushki), y por otro, Sergio Loredo Foyo, de Alquimia.

Versiones preliminares aducen que el desencuentro devino de discrepancias operativas relacionadas con el manejo de recursos de ciertos clientes del sector de casino, ámbito históricamente considerado de alto riesgo en materia fiscal y lavado de dinero.

Tras la ruptura, fuentes consultadas aseguran que Kushki, en coordinación con despachos fiscales que anteriormente trabajaron con Alquimia, habría implementado nuevas estructuras contables y operativas para reorganizar flujos captados por terminales punto de venta (TPV) de Kushki. Dichos movimientos incluirían la migración de recursos a nuevas cuentas y figuras corporativas, lo que conforme a especialistas en regulación financiera constituiría hipótesis de evasión fiscal y/o blanqueo de capitales.

Adicionalmente, se sabe que al finalizar la relación comercial, Kushki habría contratado a varios colaboradores estratégicos de Alquimia, así como algunos de sus clientes de mayor volumen, tales como casinos y despachos contables ya observados por posibles prácticas de facturación simulada. Estas acusaciones, hasta ahora parte de líneas de investigación de autoridades financieras y ministeriales, abren interrogantes sobre los mecanismos de control, el uso de outsourcing fiscal agresivo y las prácticas que algunas empresas fintech aplican para atraer clientes con esquemas ilegales.

El asunto es más grande de lo previsto.

Black Ecco le falla a educación en Oaxaca. Ya van tres meses y contando el rezago que Black Ecco, la empresa propiedad de René Quintero, tiene para la entrega de equipos de cómputo y periféricos para los servicios educativos en Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Emilio Montero Pérez. A tal compañía se le asignó un contrato millonario para surtir algo más de 20 mil equipos necesarios para renovar los desgastados e incluso inoperantes hardwares…, pero a la fecha, comentan con disgusto los docentes y trabajadores de la educación en Oaxaca, no se han instalado ni el 10%.

Y como ya llega el fin de año, seguramente el incumplimiento de Black Ecco se extenderá hacia 2026. Otra rayita al tigre.

El revire de Bet365 ataja persecución política. La nota es que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito emitió una suspensión provisional en favor de Ganador Azteca, empresa de juegos en línea de Grupo Salinas, para que vuelva a operar luego que fuera sacada de funcionamiento y congeladas sus cuentas en una investigación de la UIF por presunto lavado de dinero…, pero que, con este fallo, se reveló otra faceta de la persecución política del régimen contra Ricardo Salinas Pliego.

Ganador Azteca trabaja con las licencias de Bet365 y Betano, empresas griego-británicas, por lo que las venganzas de la 4T alcanzaron a firmas europeas. Vaya, vaya.