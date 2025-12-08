Lo llenaron y lo seguirán llenando

A la Presidenta le dio por celebrar los siete años de la 4T en el poder. No queda claro el porqué de esta celebración, la cual dio aleatoriamente. Suponemos que a partir de ahora cada año podría pasar lo mismo.

Junto con el jolgorio existe un elemento importante que tiene que ver con lo que ha pasado el Gobierno en los últimos meses, incluyendo la marcha y desenlace de la Generación Z.

Al Gobierno se le han sumado problemas en los cuales está directamente involucrado. Quizá uno de los asuntos más delicados por su trascendencia y repercusión en términos nacionales fue el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan.

Al igual que en otras ocasiones, las primeras respuestas fueron confusas, y de alguna manera trataban de señalar a Carlos Manzo por tener en su círculo inmediato a policías de su confianza, a diferencia de que fueran integrantes de las Fuerzas Armadas. Al paso de los días quedó claro que todo fue un galimatías en que estaban involucrados unos y otros, por más que algunos insistieran en lavar las manos; Manzo tenía suficiente información como para no confiar en la Guardia Nacional.

El Gobierno no puede soslayar, que hay otros temas que le están afectando directamente en su imagen y en la gobernabilidad. El huachicol fiscal, en donde ya hay que sumar a ese singular personaje Raúl Rocha quien fue testigo protegido antes de que lo detuvieran o lo que haya sido, es un asunto cada vez más delicado por más que el Gobierno no le termine de entrar del todo, hay signos de que algunos involucrados en los altos niveles de la política están siendo poco a poco perdonados o algo parecido.

Estaba cantado que el bloque negro no iba a aparecer el sábado en el Zócalo. Sigue siendo un asunto en el cual todos se echan la culpa. El Gobierno asegura que el grupo de choque es promovido por el PRIAN, pero hay diversos indicadores que apuntan a que podrían ser grupos organizados y enquistados en el Gobierno de la CDMX.

Lo cierto es que después de varias manifestaciones el bloque negro sigue apareciendo y no se ve que el Gobierno capitalino quiera desmenuzar lo que hay detrás. Se lanzan culpas sin ton ni son, pero es el colmo que después de tanto tiempo los servicios de inteligencia no hayan detectado quién está detrás del violento grupo.

La Presidenta celebró y se celebró con toda la maquinaria para llenar de nuevo el Zócalo. Cada vez va siendo más claro que se parecen a aquéllos que aseguran que no se parecen. El acto del sábado tiene mucho de las grandes convocatorias, con la maquinaria por delante, de los regímenes de Echeverría y López Portillo.

Si nos apura, la concentración parecía más un acto de campaña que una celebración. En medio de la concentración del poder cada acto de esta naturaleza se ha venido convirtiendo en el día del presidente, en el pasado sexenio y ahora de la Presidenta.

Lo que sí queda definitivamente claro es que la movilización masiva actual empieza y termina en el Gobierno y su partido. No hay manera alguna que la oposición pueda hacer algo ni mínimamente parecido, el control político y del territorio lo tiene la 4T.

El acto del sábado es la mejor demostración de todo ello. Son capaces de mover a los principales sindicatos, gobiernos estatales y municipales, y organizaciones afines como nadie en este momento puede hacerlo. Es por ello por lo que la Presidenta no tiene empacho en arengar a las masas en contra de quienes no piensan como ella y el proyecto a la usanza de su antecesor. Sabe que tiene el control y poco o nada le importan quienes no piensan como ella.

Fue un acto con tintes de los 70. Llenaron y seguirán llenando el Zócalo bajo cualquier pretexto; así funcionan desde hace siete años.

RESQUICIOS.

Para considerar. El sábado se lanzó un atentado con un coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, con un saldo de cinco personas fallecidas y 12 lesionadas. La FGR inició una carpeta por la explosión sin dejar pasar un día; el hecho es brutal.