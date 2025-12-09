La 4T y Gordolfo Gelatino

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Murió el comediante Eduardo Manzano, quien junto con Enrique Cuenca, dieron vida a Los Polivoces, una de las series televisivas más icónicas de cuando cuanto ocurría en México sucedía en la televisión de entonces.

ChatGPT arroja lo siguiente: ahí “pasaba todo, o no”, para referirse a la percepción sobre la cadena que durante décadas fue la principal fuente de noticias y entretenimiento en México, pero también objeto de críticas por el manejo que daba de la información.

Ese país con pocas fuentes para conocer sucesos y posturas, ideas y propuestas, ya no existe. Hoy, el mundo está híperinformado a través de las redes sociales y plataformas. Bien o mal enterado, benditas o no las herramientas digitales, es un debate infinito.

La realidad es que ahora ni una cadena de televisión abierta, ni restringida, ni las granjas de robots cibernéticos son capaces de moldear la opinión colectiva sin más.

Ni la ultraderecha nacional o internacional triunfa en sus empeños, ni la 4T o antes el priismo decadente o el panismo transitorio lograron, asumiendo sin conceder que lo intentaran, implantar una visión única.

Los denodados esfuerzos de Morena por, como dijo su vicecoordinador en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en entrevista radiofónica, “construir momentos para la cálida expresión social del movimiento para con su Presidenta”.

Tras la marcha de la denominada Generación Z en reclamo a la 4T, llegó la expresión multitudinaria, fervorosa, organizada, pero espontánea y libre, de más de medio millón de personas el sábado vitoreando desde el Zócalo de la Ciudad de todos, a Claudia Sheinbaum y los siete años de la Cuarta Transformación de México. Dicen.

El discurso presidencial y la construcción de la narrativa mediática posterior para robustecer el mensaje, ha sido homogénea.

Frente a las amenazas a nuestra soberanía y a la democracia, de cara a las campañas de desprestigio para ocultar los avances y logros de siete años de 4T, la arenga debe subir de volumen, no hay espacio para la moderación ideológica; o con México que es Morena —insisto, dicen—, o en contra de la patria.

Uno de los más memorables personajes del recién fallecido Eduardo Manzano fue Gordolfo Gelatino, vanidosa y defectuosa representación de quien, frente al espejo y a los ojos de su madre, sinónimo de amor eterno y ausencia de capacidad crítica, cantaba:

“Soy tan hermoso ya lo ven, soy tan precioso yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso, soy exquisito, soy tan bonito, miren bien y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino”.

Hay narrativas oficiosas que podrían rematar como el personaje zanjaba los diálogos con Doña Naborita: “¡Ahí madre!”.

Aunque el actual régimen oficial presume y celebra más a su padre. Patriarcados políticos entre otros pendientes de transformar.