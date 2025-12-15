Desligan a Haces de El Limones

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desligó ayer al diputado federal Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, de la investigación de Édgar Rodríguez Ortiz, El Limones, detenido y acusado de encabezar la organización criminal Los Cabrera, dedicada a la extorsión en los estados de Durango y Coahuila, al que se reconoce como dirigente regional de esa central.

Desde el momento de la aprehensión de El Limones y de cinco de sus cómplices, el legislador y líder se apresuró a desligarse de él y negar que tuviera cargo alguno en su central sindical, y que dirigentes empresariales y gobernadores de ambas entidades, Esteban Villegas y Manolo Jiménez, en innumerables fotografías, en diarios locales, se le reconoce como dirigente de aquella central.

DE ESTO Y DE AQUELLO

En la conferencia dominical de prensa en la que García Harfuch declaró que no se investiga, “al momento”, relación alguna entre Haces y El Limones, se refirió a que la investigación se inició por denuncias de empresarios y agricultores sobre extorsión, sin vinculación a ningún sindicato y sí a éste, implicado con el grupo criminal Los Cabrera, que lideraba.

Como se recuerda, apenas el jueves pasado, en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la presencia de todos los gobernadores de las entidades federativas en la que se aprobó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión y los emplazó a acabar con ésta el año próximo.

Que el proceso judicial contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, fue iniciado por el extitular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, no por Ernestina Godoy, que lo reemplazó, aclaró esa instancia, al negar que se trate de una persecución política. La acusada deberá comparecer mañana en el Juzgado del Reclusorio Norte de esta capital.

César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, fue vinculado a proceso acusado de lavado de dinero por casi 74 millones de pesos del total de más de 96 millones y medio de pesos desviados del erario estatal a dos empresas de su propiedad. La jueza María Jazmín López, jueza en el Penal del Altiplano, presentó las pruebas de la FGR.

Los organizadores de la marcha silenciosa de la Generación Z, “en señal de luto por los desaparecidos”, del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, ayer, parecieron olvidar que, en días decembrinos, la mayoría de las familias se dedica a pasear, anda de compras navideñas o se preparan a vacacionar.