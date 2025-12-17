Habrá aumentos en muchos productos; será un año complicado

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En los primeros días del inminente año 2026, al paso de los días los mexicanos tomaremos conciencia de los aumentos de los precios como resultado de los aumentos a los impuestos, aunque todos fueron aprobados desde el pasado mes de noviembre.

Para no arruinar la sorpresa no vamos entrar en detalles, pero sí conviene hacer un repaso general, en el cual quedan incluidos refrescos, bebidas azucaradas y endulzadas, cigarros, productos de tabaco, sueros orales no estándares, y videojuego, esto, además de aumentos en apuestas, sorteos y tasas para servicios digitales y museos. También se debe tener en cuenta un incremento de hasta 10.5 por ciento en los gravámenes que pesan sobre plataformas como Amazon, Mercado Libre y Shein que, obviamente, repercutirán en los precios que pagan sus clientes.

También es de tomar en cuenta que, si bien el gobierno federal presume que no aumenta los impuestos, los ciudadanos de a pie debemos tener en cuenta que habrá “ajustes” en impuestos y servicios proporcionados por los gobiernos de los tres niveles, municipal, estatal y federal, todo lo cual significará una mayor salida de dinero para los ciudadanos.

Sin embargo, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene el optimismo acerca de la buena marcha de la economía nacional durante el año entrante.

Todavía en comentarios durante su conferencia de prensa mañanera, a finales de noviembre, acerca del ajuste realizado por el Banco de México (Banxico) en las estimaciones de crecimiento, que redujo su estimación de crecimiento para 2025 a sólo 0.3%, la mitad de lo previsto tres meses atrás, la mandataria afirmó que México concluirá el año con resultados positivos.

“Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos (…) Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México sino para el mundo entero”, asegura.

+++

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, afirma que las iniciativas para atender las causas y para apoyar principalmente a los jóvenes ante el uso de sustancias como el fentanilo se tienen que desarrollar de ambos lados de la frontera.

Al responder sobre la decisión del presidente Donald Trump de clasificar el fentanilo como arma de destrucción masiva, la senadora indicó que siempre debe respetarse la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

“La posición de nuestro país siempre ha sido en ese sentido, pero desde luego mantenemos una posición muy firme, por lo que tendremos que seguir trabajando por la soberanía que caracteriza al pueblo de México”, afirmó.

Lo importante es continuar con el trabajo coordinado en materia de seguridad, porque no solo se trata de nuestra nación, sino de ambas, pero siempre con coordinación y no subordinación, tal como lo ha asegurado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

+++

Para la presidenta, Claudia Sheinbaum consideró que los Organismos Públicos Electorales (Oples) duplican “en mucho” las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que mantiene su propuesta de desaparecerlos en la Reforma Electoral que se está construyendo.

Así que el futuro de estos organismo que cuentan con una gran burocracia y que es cotosa, tienen el tiempo contado, pues desde el Zócalo Metropolitano ya lo sentenciaron y desaparecerán en unos cuantos meses, de ello nadie duda, pues los diputados y senadores de Morena se ponen a las ordenes de quien manda.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quiso madrugar a la mayoría de sus pares y circuló una propuesta de reforma electoral para enviarla a la Comisión Presidencial que dirige Pablo Gómez, pero tuvo una férrea oposición de un grupo de consejerías, quienes exigieron que ese documento fuera redactado por consenso, lo que fue aceptado, aunque hay que recordar que ese grupo de consejeros vive su ocaso en el INE y en los primeros días de abril próximo dejarán su cargo.

+++

Durante el primer Informe del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó la coordinación de esa administración con el gobierno Federal.

“El Encabeza todos los días las reuniones de seguridad, donde se acuerdan acciones en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno. Esa es la mejor forma de demostrar su compromiso con el bienestar de la población”, afirma la secretaria Rosa Icela.

Con el Gobernador de Puebla, dijo la funcionaria federal, es más sencillo para los servidores público del Gobierno Federal hacer cosas juntos para transformar la vida de ese importante estado.

