El deterioro

Pudiera ser que más que la oposición al Gobierno y a Morena lo que les va causando más daño y merma es la corrupción. Los índices internacionales nos ubican entre los países más corruptos del mundo, lo cual permea, aunque no parezca, entre los ciudadanos.

El tema es delicado por donde se le vea. La lucha contra la corrupción fue una de las máximas de López Obrador y en general de la 4T. Sus críticas al PRIAN fueron uno de sus puntos de partida por décadas. En buena medida, los electores encontraron en este asunto una de sus claves para votar por el tabasqueño.

Desde sus tiempos de jefe de Gobierno de la CDMX lo acompañaron actos de corrupción, si no directamente, sí en su entorno. Logró sortear los escándalos de los videos, pero a la distancia no hay manera que no supiera lo que estaba pasando en su entorno inmediato.

Todo se vuelve contradictorio, porque López Obrador dijo en diversas ocasiones que no había manera de que el presidente no supiera sobre lo que pasa en todo el país. Si así fuera esto se tiene que considerar a sus tiempos de jefe de Gobierno.

Desde sus orígenes Morena ha vivido bajo la sombra de la corrupción. Una de las razones quizás se deba a la forma en que el partido se integró. Existe, ciertamente, una izquierda que intenta definir la línea y estrategia partidista a pesar de sus muchos enfrentamientos internos, pero en el camino se llenaron de priistas con un pasado cuestionable. Digamos que trasladaron sus vicios a Morena y en este partido no les pusieron mala cara.

López Obrador jugaba el papel de redentor. Con tal de que se sumaran al partido perdonaba a todo aquel que jurara fidelidad morenista. En el camino el partido se llenó de personajes con muchos vicios, quienes buscaban el perdón para no ser perseguidos por la justicia.

Esto se vio con un panista en las votaciones sobre la reforma judicial. La votación fue patética. Apareció el personaje quien de la noche a la mañana se convirtió al oficialismo. No iba solo, iba con su papá que en la mañana justificó su ausencia, porque estaba en el hospital, pero en la tarde el personaje en cuestión apareció como si no hubiera pasado nada para que con su voto se alcanzara la mayoría calificada.

La forma en que López Obrador justificó los sobres entregados a sus hermanos visto a la distancia es realmente lamentable. Plantear que era dinero que iba a la causa y por eso no era cuestionable, resultó ser una justificación en la que justificaba la corrupción bajo una explicación totalmente a modo. Nunca se supo de dónde venía ese dinero, el cual era en efectivo, por cierto, no fue un sobre fueron varios.

El proyecto de la 4T puede perder su valor ético al que tanto apelan. No se asoma por ningún lado la posibilidad de que las instancias del Gobierno y el partido sean severas en contra de aquellos y aquellas que están siendo señalados por hechos de corrupción.

Una prueba más es lo que pasa con varios gobernadores. En lugar de tener una actitud crítica por parte del Ejecutivo y del propio partido, los acaban cubriendo como si no fueran responsables de nada, como si tuvieran el temor de que al tomar decisiones en contra de ellos se pudiera caer parte de la credibilidad del proyecto, sin percatarse, o sin querer percatarse, de que no hacer nada es igual de corrupto que lo que hacen y no hacen los titulares de algunos estados.

El Gobierno y Morena van a sobrevivir muchos años en el ejercicio del poder. Lo que puede llevar al paulatino deterioro es que no haya la más mínima autocrítica respecto a personajes señalados que, aunque no provoquen una disminución en la votación, sí construye en la sociedad una forma de ver las cosas que nos va llevando a un deterioro colectivo.

RESQUICIOS.

La FIFA no regala nada. Los acuerdos para que México fuera una de las sedes del Mundial muy probablemente pasaron por exigencias para que nuestro país fuera elegido. Los gobiernos de la 4T apechugaron y aceptaron las condiciones, que nadie se diga sorprendido.