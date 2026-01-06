México, en la mira de Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Más allá de proclamas juaristas y urgir la intervención de organismos internacionales tras la intervención militar estadounidense en Venezuela para capturar al ilegítimo presidente de ese país, Nicolás Maduro, lo que no debe desdeñar el gobierno son las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “hay que hacer algo con México”, las que desaprobó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mañanera al descartar que una eventual intervención extranjera forme parte de las opciones para enfrentar el problema de inseguridad de nuestro país.

Desde la madrugada del sábado pasado, consumada la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, en Caracas, Trump ha insistido en sus amenzas a Colombia y México, como lo hiciera a Venezuela, al asegurar los vínculos que los gobiernos de ambos países mantienen con cárteles de la droga, a cuyos mandatarios no duda en advertir, velada o abiertamente, en intervenir en ellos para combatirlos como organizaciones terroristas internacionales, que ahora incluye a Cuba que “está por caer” ante la falta de ayuda petrolera venezolana.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

A su primera audiencia ante un juez de la Corte Federal en Nueva York, Nicolás Maduro acudió esposado de los tobillos, se declaró inocente de los cargos que le imputa la justicia de Estados Unidos —liderar una red de tráfico de drogas a través del Cártel de los Soles, narcoterrorismo e importación de drogas a ese país— ser un hombre decente y presidente de Venezuela y haber sido secuestrado, en tanto su esposa, Cilia Flores, también dijo no ser culpable de los cargos que le hacen.

El juez Alvin Hellerstein les ofreció un juicio y un procedimiento justo y le dijo que tienen derecho a hablar con el Consulado de Venezuela, por lo que sus abogados solicitarán una visita consular y, después de leerles las acusaciones, se anunció que la próxima audiencia será el 17 de marzo, tras lo cual ambos se retiraron, bajo custodia, a una prisión en Brooklyn donde permanecerán internados.

Durante la reunión anual de embajadores y cónsules de México en la que reapareció el canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró la disposición de la Presidenta Sheinbaum de apoyar cualquier esfuerzo para facilitar el diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional e hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir cabalmente.

José Ramón Amieva fue electo nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apenas en octubre pasado, la Presidenta Sheinbaum lo designó magistrado de la Sala Superior de ese organismo. Anteriormente fue encargado del despacho de la Jefatura de la CDMX.