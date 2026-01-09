Balance 2025: lo internacional

Horacio Vives Segl. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Concluyo el análisis iniciado la semana pasada de lo más relevante que ocurrió en el año que acaba de terminar. En esta entrega, lo internacional. Sin duda el personaje más destacado del año es Donald Trump —a quien, bien diría el refrán, lo encontramos “hasta en la sopa”—.

Empezó su segunda administración declarando una “guerra comercial” a todo el mundo, incluyendo a sus vecinos y socios comerciales de Norteamérica, con los que pronto tendrá que renegociar el tratado de libre comercio de la región.

La mano de Trump se extendió a los principales conflictos bélicos internacionales. En el caso de Ucrania, que entra al cuarto año de la invasión rusa, ni el heroico liderazgo de Volodímir Zelenski, ni la intervención estadounidense, han logrado terminar la guerra emprendida por el dictador Vladimir Putin —y ni siquiera moderarla, vistos los recientes bombardeos indiscriminados—. En sentido opuesto, el plan de paz propuesto por Estados Unidos contribuyó, al menos, a desescalar el conflicto entre Hamas e Israel y a evitar que se abriera un nuevo frente en Irán.

En lo interno, a pesar del enorme poder que ha desplegado y de sus claras tendencias autoritarias, Trump enfrenta importantes resistencias, protestas y conflictos, destacando el cierre del Gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos. Zohran Mamdani atrajo los reflectores del mundo al ganar, con una plataforma de corte socialista, las elecciones para la alcaldía de Nueva York.

Cónclave en Roma: tras la sentida muerte del papa Francisco, el Colegio Cardenalicio sorprendió al mundo al elegir al cardenal estadounidense-peruano Robert Prevost como nuevo jefe de Estado del Vaticano y líder de la Iglesia católica. Inicia el pontificado de León XIV. En Francia, ocurrió un robo de película en el Museo de Louvre. En Japón, por primera vez una mujer encabeza el gobierno con la primera ministra Sanae Takaichi. Nuevo atentado contra población judía en la playa de Bondi, en Australia.

Luto en las letras universales: ganador de todos los galardones posibles, incluyendo el Nobel de Literatura, falleció el escritor, intelectual y político peruano Mario Vargas Llosa, autor de obras cumbre en castellano y último gran exponente del “boom latinoamericano”, quien deja un legado formidable para la posteridad.

Varios países de la región tuvieron elecciones importantes: Daniel Noboa fue reelecto como presidente de Ecuador; los gobiernos demagógico-populistas de izquierda en Bolivia y Honduras recibieron una paliza en las elecciones presidenciales, que determinaron la alternancia, con un giro a la derecha del espectro político, al igual que en el caso de Chile; y en las elecciones intermedias legislativas en Argentina, el presidente Javier Milei obtuvo un muy buen resultado. En suma, es claro el movimiento pendular que tiende a favorecer a los movimientos y gobiernos de derecha.

Las movilizaciones de la Generación Z: además de protestar por actos de corrupción, manifestaron un variopinto conjunto de demandas locales en cada país. El movimiento global tuvo expresiones en lugares tan diversos como Marruecos, Turquía, Francia, Perú o México, y particularmente intensas en Nepal, con un nivel significativo de violencia y que llevó a la caída del gobierno.

La Organización de las Naciones Unidas cumplió 80 años: no obstante, la grave crisis del multilateralismo y los continuos conflictos bélicos en distintas regiones del planeta, es necesario destacar los muchos aciertos de la mayor institución global jamás creada para el mantenimiento de la paz y la cooperación internacional.

Dentro de las buenas noticias, resalta el Premio Nobel de la Paz otorgado a la activista opositora venezolana María Corina Machado, antesala de la captura del dictador Nicolás Maduro, el suceso global de inicio de 2026.

En suma, un año convulso y con importantes cambios políticos en distintas regiones del mundo.