El inútil —y represivo— plan de Peña Merino vs. extorsión

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Resulta hilarante pensar en la imagen de algún líder de “La Mayiza”, de “La Chapiza”, del Cártel Jalisco Nueva Generación o de Santa Rosa de Lima haciendo fila en la oficina de una compañía de telefonía móvil y entregar su Clave Única de Registro de Población (CURP, con domicilio y oficio) como lo sueñan los entenados de José Peña Merino en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para quedar dentro del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o Panaut.

No menos divertido en imaginar a los halconcillos y delincuentes de poca monta que, desde sus celdas, abriendo en sus smartphones los enlaces de mensajes cortos (SMS) enviados por su proveedor de telefonía: que de favor-favorcito, registren todos sus datos… pues cuando se porten mal les caiga encima la Guardia Nacional como esperan los comisionados de la CRT, que encabeza Norma Solano Rodríguez.

Con tal padrón, Peña Merino y ahijados políticos, esperan atajar la extorsión telefónica.

Lo que no está divertido son las predeciblemente inmensas filas en las oficinas de Telcel, AT&T, Movistar o Bait-Walmart, para que las personas que con justa razón desconfían de los SMS opten por asistir presencialmente para cumplir el requisito de registro del Panaut… que, de no cumplirlo, se les cancelará el derecho humano a la comunicación y el acceso al Internet Móvil en todas sus modalidades.

El reconocido experto en telecomunicaciones y director de The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras, hace los cálculos de tales filas: en los próximos seis meses —plazo fatal establecido por registrarse en dicho padrón— deberán afiliarse casi un millón de líneas diario… o sea 41, 666 líneas por hora durante las 24 horas del día durante seis meses.

Tal registro lo deben efectuar las compañías de telefonía móvil, solventando el costo —estimado en 200 millones de dólares por otro experto, José Otero— sin que exista un presupuesto para adquirir el equipo, programas especializados y personal capacitado para resguardar cabalmente la información personal de 162 millones de líneas de celular y sus propietarios.

O sea que el Panaut equivale a que “la Secretaría de Gobernación ordenara a los hospitales privados levantar y resguardar las actas de nacimiento en sus instalaciones”, conforme al notable silogismo de Ernesto Piedras.

Se puede afirmar, por tanto, que la CRT y su padrino actúan cobarde, improvisada e irresponsablemente para crear un registro de usuarios de telefonía móvil que afectará, sobre todo, a los usuarios con menores ingresos al cancelar su derecho humano a usar YouTube, Instagram, Face, Twitter (lo siento Elon, “X” es “x”), WhatsApp, Tik-Tok o cualquier modo de ser parte de la red de redes.

También se puede afirmar que resulta inútil el Panaut contra la extorsión telefónica: en cualquier supermercado de Estado Unidos, Canadá, Europa o por Internet, es posible comprar líneas digitales con numeración de cualquier ciudad del mundo para llamadas y mensajes enmascarados con identidad falsa.

O sea que el Panaut finalmente sería otro intento de control del régimen de la 4T sobre lo que piensan y comunican los mexicanos. Un Big Brother de cuarta, pues.

Mortandad empresarial, baja empleo y sube inflación. A esa mezcla se le llama estanflación. E inútil achacarla a “los aranceles de Donal Trun”. López Obrador se llenó la boca de su “guerra contra el outsurcing” mientras la emprendían contra empresarios del capital humano como Raúl Beyruti, según para evitar los amargos despidos en Navidad para que los perversos patrones se ahorraran aguinaldos y prestaciones de fin de año.

Pero ¿qué creen? El cierre de 2025 se reportó la peor baja desde 2022 de empleo formal con la pérdida de 320.7 mil puestos de trabajo sin que exista el outsurcing como presumen la presunta líder de Morena, María Luisa Alcalde.

Debido al incierto y restrictivo marco legal y fiscal, México ha tenido la mayor mortandad en el registro histórico al desparecer casi 38 mil empleadores en 2025. El pretexto de que tal baja se debe a las medidas para evitar que personas físicas simulen ser patrones, es un pretexto: significa que la pequeña y mediana empresa optó por la informalidad.

Y con precios del bistec de hasta 260 pesos el kilo y de pechuga de pollo a 130 pesos el kilo en mercados populares, la inflación real en canasta básica supera las ponderadamente benévolas mediciones del Inegi —a cargo de Graciela Márquez— en daño directo a las familias, como apuntan Gerardo Cleto López, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar y Alberto Vargas, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social.

¡Bienvenidos a la cuesta transexenal que cuesta!

Transas en el paraíso: el caso Muñoz-Ochoa. Aprovechando un presunto estatus de “gente bien” se sabe hoy del presunto fraude cometido por Jesús Antonio Muñoz Castillo y Julio Mariano García Lourdes Ochoa: se les acusa de negarse a pagar un adeudo de más de 5 millones de pesos a un empresario mexicano (quien desea omitir su nombre por motivo de la indagatoria) a quien embaucaron con un negocio hotelero.

Muñoz y Ochoa y su empresa Sistemas Tecnológicos Microbitox figuran en la denuncia interpuesta ante la fiscalía de Quintana Roo. En ella se alega que dichos personajes ofrecieron falsamente al denunciante formar parte de un negocio para obtener utilidades al asumir la operación, gestión estratégica, marketing y ventas, implementación de nuevas políticas y prácticas de mercado, así como regularizar, con apoyo de proveedores y especialistas, procesos internos, herramientas de software útiles pa-

ra hotelería.

Así que si Muñoz Castillo y de Lourdes Ochoa le proponen un negocio, mejor huya.