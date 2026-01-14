 La Reforma Electoral será discutida en febrero próximo

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, subrayó la necesidad de llevar a cabo la reforma electoral y trabajar en los consensos para lograrla, aunque señaló que “no tenemos fecha definitiva para cuándo se va a trabajar”.

“Hay todo un debate en torno a esta reforma”, resaltó al destacar que ha habido muchos foros a lo largo y ancho del país, por lo que seguramente hay una riqueza de información sobre diversos temas.

Y mencionó que habría que tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en torno a la independencia del Instituto Nacional Electoral, ya que hizo una diferencia entre autonomía e independencia.

“Estamos de acuerdo en lo que significa precisamente esa independencia, porque se trata de que el instituto tenga capacidad de ejecutar y no solo de hacer propuestas”. No obstante, añadió, habrá que seguir el proceso legislativo y recordó que en un principio se planteó que el Senado de la República sea la cámara revisora.

Los consejeros del INE que encabeza Guadalupe Taddei, entregaron sus propuestas respecto a la Reforma Electoral. Insisten en tener autonomía, en el órgano electoral, pero Pablo Gómez no va a dejar pasar ese asunto, porque quiere poner a ese órgano, a la orden de Morena, quedarse con todo el poder, imponer diputaciones federales y locales y gobernadores como les plazca.

Pero la consejera Karla Humprey, informó que el INE solicitó desde el pasado mes de diciembre una reunión con la Comisión Presidencial con el objetivo de entregar la propuesta de dicho Instituto. Dicho documento contiene 241 propuestas que alcanzaron mayoría, de los consejeros y también incluye las que no.

Son varios los ejes en los que se construye la reforma electoral y que tiene que ver con la fortaleza institucional y por ende, la del INE, así como el Servicio Profesional Electoral y sobre todo, contar con un presupuesto para realizar estos importantes puntos. Los Consejeros quieren mucho dinero, cobrar caro y trabajar poco.

De hecho, se le resta autonomía e independencia, en este caso, al INE si no se cuenta con los recursos adecuados “y son cada vez son más funciones y menos recursos”, subrayó la consejera Humprey y eso es sin duda, una pérdida de la autonomía.

La Senadora morenista Beatriz Mojica destacó la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender la relación con Estados Unidos. Que se deriva de la conversación institucional, permanente y respetuosa y privilegiar los canales formales entre ambos gobiernos. Ha logrado distender los encuentros con la autoridad estadunidense.

El inminente descarte del senador, Feliz Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, dejó, sin duda libre el camino, para la senadora Mojica.

Beatriz Mojica estuvo en Los Pinos con las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez y de Cultura, Claudia Curiel de Icaza para presenciar la certificación de Guinness World Records de la exposición “Bordados y ejidos más grande del mundo”.

Lo positivo es que confirma que ambos gobiernos han optado por mantener una ruta de coordinación en materia de seguridad, en un momento particularmente sensible de la relación bilateral.

La presidenta Sheinbaum refirió que el diálogo fue “bueno” y que existe coincidencia en seguir trabajando juntos en el combate al crimen organizado, bajo el principio de respeto mutuo y soberanía. Ese mensaje no es menor: en un entorno de alta tensión política, la continuidad del canal de comunicación es en sí misma un activo.

Sin embargo, ayer en los medios electrónicos se afirmaba que en “nombres de los Estados Unidos de América, he dado la orden al secretario Marco Rubio de dar la orden para atacar a los carteles de México, sin autorización de nadie, hemos dado muchas veces la oportunidad a México de hacer las cosas, tal parece que nos tocará hacer a nosotros el trabajo”, dijo el mandatario que actúa como emperador, Donald Trump.

Pero junto con ello apareció, otra vez, el elemento inquietante. La presidenta reveló que Trump reiteró su oferta de “ayudar” a México mediante el uso de fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles.

