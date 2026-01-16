Los tazos dorados de la política

Es una lista larga la que los enumera. Les llamaré así porque, al igual que las personas que aparecen en los videos de la llamada “patrulla espiritual”, ésos que son “rescatados” para ser anexados por vivir en una situación de desgracia y que, aun entrando a algún tipo de rehabilitación, terminan recayendo, pues así, igualito, están éstos, sólo que no por adicciones, sino por algo peor: por su prepotencia, gusto por mentir, abuso de poder y fidelidad a la incongruencia. Son ésos que, a pesar de ser señalados, vapuleados, criticados y evidenciados, siguen reincidiendo. No aprenden, no se corrigen y no se detienen. Por eso, ahí les va esta flamante lista encabezada por la polémica…

Layda Sansores. Siempre haciendo gala de su estilo prepotente es por lo que se ganó a pulso estar en esta lista. Resulta que la doñita no sólo es gobernadora de Campeche, también se cree dueña, cacique y mandamás de ese estado, y para hacerlo notar y que a nadie se le olvide es que mandó apresar a uno de sus más notables enemigos políticos: el rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud, por el supuesto delito de posesión de drogas. Este personaje tiene un extenso historial de ser crítico y opositor a la gobernadora, motivo por el cual a ella se le hizo fácil fabricarle delitos y encarcelarlo. Cómo estará el asunto de grave que hasta la Presidenta Sheinbaum le hizo un regaño desde su conferencia matutina: “No debe haber detenciones por política”, le dijo desde la tribuna más importante del país.

Sí, siempre Noroña. Ya sé, ya sé que siempre metemos a este “tazote dorado”, pero por más que intentamos dejarlo fuera de la conversación, hace su mejor esfuerzo por recaer. A principios de año pudimos verlo criticando la detención de su camarada Maduro por parte de fuerzas del ejército estadounidense. Obvio, lo hizo desde un país europeo, no vaya a creer usted que desde la misma Venezuela o Cuba. A su regreso fue fotografiado por pasajeros echándose una “pestañita” en su asiento de primera clase. Muy distante esa fotografía del video en el que se le ve regateándole a un taxista la tarifa por un viaje realizado. Y ya para terminar, se organizó él mismo un evento para develar un retrato suyo, para recordarle a México y al mundo que fue presidente de la mesa directiva del Senado, por cierto, lugar desde donde el próximo “tazo dorado” lo despeinó a empujones.

Por supuesto, Alito. Esta semana, este otro “tazo dorado” tuvo la flamantísima idea de subirse al tema de la detención del dictador, Nicolás Maduro. Fiel a su estilo, haciendo uso de buena oratoria y escogiendo las palabras más adornadas y aderezadas, escribió: “Que esto sea una lección…, porque ningún régimen que pisotea la ley destruye las instituciones, no respeta la democracia, las libertades y se aferra al poder, es eterno. Más temprano que tarde, cae…”. Sólo se escuchó desde atrás una tenue vocecita que dijo palabras más, palabras menos: “¡Oooiiii, no te vayas a morder la lengua!”. Estoy tratando de entender si ese mensaje escrito era para describir su paso por el PRI, o si realmente estaba criticando a Maduro. Total, que como lo suyo es el cinismo, éste también debería de ser anexado por aquello de recaer.

Y para cerrar… Alejandro Armenta. Resulta que el gobernador fue exhibido en un video regañando al alcalde de Xicotepec, Puebla, supuestamente por haber inflado el costo de una obra de pavimentación. A ver, que no se confunda, el tema de fondo está bien, pero el problema fue de forma, porque me recordó a aquellos policías judiciales de los 80 con lentes Ray Ban de gota de agua y camisa desabotonada hasta la mitad, quienes con ese estilo violento regañaban a quien se les atravesara. Poquito le faltó para recetarle dos o tres “galletas” al alcalde por contestón.

La última… Metida en el tema de la seguridad, la Presidenta Sheinbaum sigue reportando detenciones importantes de personajes ligados al crimen organizado. Esta semana, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer un buen número de detenciones de implicados en el crimen del alcalde de Uruapan, Michoacán. También dio a conocer la detención de algunos líderes de la organización criminal Tren de Aragua, los cuales operaban desde el centro del país. Además, para cerrar la semana, también se reportó la detención de El Cubano, un líder delincuencial con presencia en Sinaloa y Chihuahua, y quien coordinaba una importante célula transnacional de tráfico de drogas.

… y nos vamos.