14 meses, ¿y contando?

14 meses, septiembre 2024 a octubre 2025, con la Inversión Fija Bruta (IFB) decreciendo, 5.89% en promedio mensual: menor contracción, septiembre de 2024, 0.8%; mayor, agosto de 2025, 9.3%. El crecimiento promedio mensual de la IFB entre enero y octubre de 2024 fue 5.05%. Un año después, de enero a octubre de 2025, fue menos 7.14%. Preocupante, por todo lo que depende de la misma.

La IFB es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo que, por aportar la infraestructura física para la producción de bienes y servicios, es parte esencial de la Inversión Directa (ID), que se destina a la producción de bienes y servicios (producción con la que se mide el crecimiento de la economía, bienes y servicios con los que se satisfacen necesidades), a la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), a la generación de ingresos (al trabajador se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para satisfacer necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener empleo.

Todo esto (producción, empleo, ingreso y bienestar), depende de la ID, que a su vez depende de la IFB. Por eso resulta preocupante que ésta sume 14 meses de crecimiento negativo, 5.89% en promedio mensual. Enfrentamos una nueva crisis de IFB y, por lo tanto, de ID, con todo lo que ello implica en términos de producción, empleo, ingreso y bienestar, bienestar que es el fin de la economía.

La anterior crisis de IFB tuvo lugar de noviembre de 2018 a febrero de 2021, 28 meses a lo largo de los cuales la IFB decreció, en promedio mensual, 10.51%. La menor caída se registró en enero de 2019, 1.3%. La mayor en abril de 2020, en plena pandemia de Covid, 38.0%.

¿Por qué fue en noviembre de 2018 cuando se inició la anterior crisis de IFB? Porque un mes antes, en octubre, consulta popular de por medio, AMLO canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después de haberle asegurado a los empresarios que, si ellos invertían para terminarlo, a lo que estaban dispuestos, la construcción seguiría adelante. No fue así y la cancelación del aeropuerto generó desconfianza entre los empresarios, misma que, con la aparición del Covid, y con el cierre parcial y temporal de las actividades económicas consideradas no esenciales, en abril y mayo del 2020, se agudizó, con el efecto negativo en la IFB.

Entre diciembre de 2018 (inicio de la 4T), y octubre de 2025, transcurrieron 82 meses, de los cuales, en 42, ¡el 51.22%¡, la IFB, y por lo tanto la lD, decreció, ¡8.97% en promedio mensual!

En lo que respecta a la IFB en maquinaria y equipo, a octubre sumamos 11 meses con crecimiento negativo, 7.56% en promedio mensual: menor contracción, diciembre de 2024, 1.0%; mayor, agosto de 2025, 11.4%.

En lo que respecta a la IFB en construcción no residencial (fábricas, bodegas, oficinas, centros comerciales, infraestructura de transporte), a octubre sumamos 14 meses con crecimiento negativo, 15.04% en promedio mensual: menor contracción, septiembre de 2024, 5.6%; mayor, agosto de 2025, 19.4%.

14 meses con la IFB decreciendo. ¿Y contando? Seguramente.