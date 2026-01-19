La nueva droga sintética

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Una nueva droga sintética está de moda: se trata del Tusi, también conocido como Tuci o Tucibi. Hoy, en muchas fiestas la están distribuyendo y se vende como si fuera 2C-B, pero la realidad es que la gran mayoría del Tusi no es 2C-B auténtico. Lo que se consume actualmente es una mezcla química ilegal, improvisada, y ni siquiera se sabe bien qué contiene.

El 2C-B se puso de moda en los años 70. Es una droga sintética psicoactiva creada originalmente por el químico Alexander Shulgin. Pertenece a la familia de las fenetilaminas y combina efectos estimulantes y alucinógenos.

Durante un tiempo tuvo uso experimental y terapéutico limitado, pero por sus efectos adversos y la dependencia que generaba, se convirtió en una droga ilegal y prohibida en casi todo el mundo. Hoy, esta nueva droga conocida como Tusi es similar, pero más adictiva y más dañina.

El Tusi suele ser una combinación de varias drogas, entre ellas ketamina, MDMA (éxtasis), anfetaminas, cafeína, benzodiacepinas y otros químicos. Cada lote cambia según quién lo prepare, lo que significa que nadie, ni siquiera el narcomenudista que la distribuye, sabe exactamente qué contiene ni en qué dosis.

Muchas veces le agregan colorante rosa para hacerla más atractiva, aprovechando que también se ha puesto de moda entre los consumidores la llamada “cocaína rosa”, apodada “coca Chanel”, nombre que los vendedores de droga le dan a una cocaína supuestamente “premium”, asociándola con la idea de lujo, como la marca Chanel.

GOLPE AL NARCO

Decomiso de 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas por autoridades federales en Guerrero, el pasado 15 de enero. ı Foto: Especial

Esta nueva fórmula de “moda”, el Tusi, puede mezclar estimulantes y depresores al mismo tiempo, sustancias que combinadas resultan muy graves para el cuerpo, especialmente para el corazón y el sistema nervioso.

Al inicio del consumo genera euforia, desinhibición y sensación de energía, pero con el paso de las horas quienes la han probado presentan confusión, ansiedad intensa, taquicardia, desorientación, pérdida de conciencia e incluso conductas violentas.

El riesgo se multiplica cuando se combina con alcohol, algo muy común en su consumo, ya que la mayoría de la distribución de esta droga se da en fiestas y centros nocturnos.

Esta droga química es considerada de alta gama y suele ser consumida por personas de clase alta, pues se presenta como la contraparte del cristal, que puede costar alrededor de 50 pesos por dosis, mientras que un gramo de cocaína rosa puede alcanzar en el mercado negro un precio cercano a los dos mil pesos.

El mayor riesgo del Tusi no es sólo que sea ilegal, sino que es impredecible. No tiene dosis estándar, su composición varía según la mezcla que se haga y puede provocar una sobredosis sin previo aviso, incluso llevar a la muerte.

En días recientes hubo una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad para decomisar una bodega y un laboratorio clandestino en Petatlán, Guerrero, era un narcolaboratorio donde hacían esta droga.

Ahí se decomisaron más de 25 mil litros y 12 toneladas de sustancias para la producción de Tusi y otras drogas.

El campamento clandestino donde se fabricaban drogas sintéticas, y que fue desmantelado, presuntamente pertenecía a Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel y cuñado de El Chapo Guzmán. Sobre el laboratorio clandestino, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que primero se ubicó una bodega con sustancias químicas, lo que permitió posteriormente localizar el campamento en la parte baja de la sierra de la Costa Grande.

Este narcolaboratorio contaba con gran capacidad técnica, en comparación con otros laboratorios especializados, pues tenía infraestructura para la producción simultánea de metanfetaminas, opioides sintéticos y sustancias de diseño conocidas como Tusi.

Un dato que llama la atención es que las autoridades explicaron que este campamento se encontraba en una zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo dice el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Y, paradójicamente, el hermano mayor de Emma Coronel está vinculado al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de El Chapo, principalmente Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y que colaboró en la fuga de su cuñado durante su segunda evasión penitenciaria.

Controlar la seguridad en Guerrero es una tarea sumamente compleja, pero las autoridades se están enfrentando a este reto.

Hace un par de semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para coordinar esfuerzos y fortalecer la seguridad en el estado.

Salgado ha reafirmado en múltiples espacios su compromiso con la seguridad de Guerrero y con la coordinación estrecha con el Gobierno federal para fortalecer el combate al crimen y reducir la violencia en la entidad.

En reuniones como la 52 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salgado destacó que el respaldo federal ha sido clave para la reducción de homicidios dolosos y para acciones integrales de seguridad, y agradeció el apoyo de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional, así como de las instituciones de inteligencia y justicia, que trabajan de manera conjunta con las autoridades estatales para construir una plataforma de seguridad más sólida y cercana a la ciudadanía.

El desmantelamiento de este campamento clandestino forma parte del compromiso federal de localizar y destruir laboratorios y zonas de concentración de drogas sintéticas en el país, informaron autoridades.

Lo cierto es que estos laboratorios deben combatirse no sólo por la violencia que generan, sino también por el grave problema de adicciones que están provocando.

En 2023 se dio a conocer que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) publicó el reporte “Informe sobre Drogas 2023: Tendencias y Novedades”, en el que se reveló que en Europa circulan 41 nuevas drogas, entre ellas variantes de cocaína y metanfetaminas, muchas de ellas mezcladas con alcohol, lo que representa un doble peligro.

Muchas de estas drogas son manejadas por grupos criminales mexicanos. Por eso, cada vez que se desmantelan este tipo de narcolaboratorios, son vidas que se salvan. Ya sea por la violencia que generan los grupos criminales o por el consumo de estas drogas.