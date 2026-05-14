› Homenaje al Chapulín colorado en el Senado

“El derecho al respeto ajeno es la paz…” ¿o cómo era? Ésta fue la frase que instaló ayer a la senadora de Morena, Simey Olvera, en lo más alto de lo viral de las redes sociales —que jamás perdonan—. Y es que por supuesto que todos podemos equivocarnos, pero nos comentan que la cuestión fue que la legisladora por Hidalgo precisamente estaba presumiendo que los integrantes de su partido sí se saben las frases de Benito Juárez, aun cuando la cita correcta del Benemérito de las Américas es “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Nos dicen que el resbalón no es cosa menor en momentos en los que en el ámbito parlamentario basta con el menor descuido para ser lapidado por la contraparte, en este caso por miembros de la oposición, quienes no tardaron en mofarse de la pifia de la senadora que —por cierto, dicen— busca posicionarse para ser candidata a gobernadora de su estado. La intención de Simey, se nos insiste, era muy buena: abonar al debate de la situación política actual con pasajes históricos por la defensa de la soberanía nacional; sin embargo, el resultado fue lamentablemente adverso para ella. Auch.

› Importante aclaración

Y no hay que perder de vista, nos dicen, la muy necesaria precisión que hizo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, en medio de una ola de desinformación sobre presuntos “apuntalamientos de emergencia” en el recién inaugurado Puente Nichupté en Cancún, la obra más larga en su tipo en América Latina y una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno federal en el sureste mexicano. Según las versiones falsas que corrieron como pólvora —hasta con videos y fotografías— el proyecto presenta “hundimientos evidentes a simple vista”. Lo que sorprende, nos indican, es la facilidad con la que, sin bases, algunos actores propagan miedo entre la población en una construcción clave para el desarrollo urbano de una de las zonas turísticas más importantes del país. Por eso es vital atender la información oficial: “El Puente Vehicular Nichupté es una obra segura y estable”, señaló la SICT y explicó que si hay estructuras metálicas visibles no es porque la obra se esté hundiendo sino porque precisamente cumplen la función de hacer del puente una estructura más resistente.

› Cambios próximos

Y quienes siguen de cerca el acontecer de ese pequeño gran mundo que se llama Petróleos Mexicanos, nos cuentan que cada vez son más recurrentes las versiones de que el viernes habrá movimientos en la petrolera nacional y no sólo eso sino que se comenta que éstos podrían afectar a quieren despachan en los pisos superiores del enorme edificio que se ubica allá por los rumbos de Marina Nacional. Muchas de esas versiones ya se están empezando a convertir en noticias publicadas que lo único que hacen es confirmar el dicho de que si suena el río es porque agua lleva. En la lista de asuntos que estarían empujando esos ajustes están las divisiones internas, un derrame de petróleo y un accidente en una refinería que lamentablemente provocó la pérdida de vidas. Todos estos elementos se mencionan en un despacho de la agencia Reuters. Y a ello hay que agregar también las agravantes de que la empresa no sólo no ha podido aprovechar el repunte de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Irán, que también se menciona en el reporte, sino que le acaban de poner perspectiva negativa a la calificación a su nota crediticia. Uf.

› El termómetro en el Edomex

Nos advierten que sigue muy vigente aquella máxima que dice que el pulso político-electoral del Estado de México es uno de los mejores indicadores de cómo va pintando la cosa en el resto del país. Así, los resultados de las elecciones a la gubernatura de esa entidad, que siempre son un año previo a las presidenciales, históricamente han servido para medir las tendencias en las urnas a escala federal. Para ejemplos nuevos nos piden echarle un vistazo a la reciente reunión entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los diputados locales mexiquenses. Ésa, nos señalan, más que un encuentro institucional, es una nueva fotografía política del Estado de México: un Congreso dominado por Morena y una oposición cada vez más reducida. Los números hablan por sí solos: 39 legisladores guindas, apenas siete del PRI —que, no sobra recordar, ostentó por un siglo la hegemonía política del estado— y sólo cuatro de Acción Nacional. Dicen también que el mensaje fue claro en los pasillos de Toluca: el estado que antes fue el gran bastión tricolor hoy vive una realidad diametralmente distinta, una Legislatura alineada casi por entero a la 4T y una oposición prácticamente borrada. Qué tal.

› Agudizan candados en la 4T

En medio de tanto escrutinio público por salpicones de corrupción y narcopolítica frente a los procesos electorales que vienen, reportan que la alianza de la 4T ya tuvo que elevar la vara con la que mide qué personajes la representarán en los diversos cargos de elección popular que estarán en juego en 2027. Fue esto —más que la enésima vez que ratifican unidad— lo que más llamó la atención de la conferencia de prensa que convocaron los líderes de Morena, Ariadna Montiel; del Verde, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, este miércoles. De esta manera, las y el dirigente señalaron que ya no sólo será la encuesta el único mecanismo para designar a sus abanderados, ahora estos partidos aseguraron que las personas que aspiren no sólo tienen que preocuparse de ser populares, pues estas organizaciones políticas echarán mano de la información con la que cuentan el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias, pues, dicen algunos, tropezones sobran con gente que fue electa en comicios anteriores y ahora ponen en duda el prestigio y la legitimidad del movimiento.

› Tiempo extra en el Congreso

Nos advierten que ya no es sólo la definición por saber dónde poner la elección pendiente del Poder Judicial sino las pugnas políticas recientes las que determinarán que se abra un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Así que mientras el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, mantiene abierta la posibilidad de convocar a tiempos extra parlamentarios —tentativamente a finales de este mes— para resolver el aplazamiento de los comicios de jueces a 2028, del otro lado del espectro, los del PAN también comenzaron a pronunciarse por el extraordinario, pero para llevar a esa palestra el pleito que traen con los del oficialismo por los señalamientos contra personajes de la política sinaloense y la investigación que se sigue contra funcionarios de Chihuahua por la participación de agentes estadounidenses en sus operativos. Por lo pronto, el senador Ricardo Anaya, pidió convocar a dicho periodo para que la Cámara alta discuta la desaparición de poderes en Sinaloa. Uf.