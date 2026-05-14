› Tiempo extra en el Congreso

Nos advierten que ya no es sólo la definición por saber dónde poner la elección pendiente del Poder Judicial sino las pugnas políticas recientes las que determinarán que se abra un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Así que mientras el líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, mantiene abierta la posibilidad de convocar a tiempos extra parlamentarios —tentativamente a finales de este mes— para resolver el aplazamiento de los comicios de jueces a 2028, del otro lado del espectro, los del PAN también comenzaron a pronunciarse por el extraordinario, pero para llevar a esa palestra el pleito que traen con los del oficialismo por los señalamientos contra personajes de la política sinaloense y la investigación que se sigue contra funcionarios de Chihuahua por la participación de agentes estadounidenses en sus operativos. Por lo pronto, el senador Ricardo Anaya, pidió convocar a dicho periodo para que la Cámara alta discuta la desaparición de poderes en Sinaloa. Uf.