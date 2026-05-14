› El termómetro en el Edomex

Nos advierten que sigue muy vigente aquella máxima que dice que el pulso político-electoral del Estado de México es uno de los mejores indicadores de cómo va pintando la cosa en el resto del país. Así, los resultados de las elecciones a la gubernatura de esa entidad, que siempre son un año previo a las presidenciales, históricamente han servido para medir las tendencias en las urnas a escala federal. Para ejemplos nuevos nos piden echarle un vistazo a la reciente reunión entre la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los diputados locales mexiquenses. Ésa, nos señalan, más que un encuentro institucional, es una nueva fotografía política del Estado de México: un Congreso dominado por Morena y una oposición cada vez más reducida. Los números hablan por sí solos: 39 legisladores guindas, apenas siete del PRI —que, no sobra recordar, ostentó por un siglo la hegemonía política del estado— y sólo cuatro de Acción Nacional. Dicen también que el mensaje fue claro en los pasillos de Toluca: el estado que antes fue el gran bastión tricolor hoy vive una realidad diametralmente distinta, una Legislatura alineada casi por entero a la 4T y una oposición prácticamente borrada. Qué tal.

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