› Agudizan candados en la 4T

En medio de tanto escrutinio público por salpicones de corrupción y narcopolítica frente a los procesos electorales que vienen, reportan que la alianza de la 4T ya tuvo que elevar la vara con la que mide qué personajes la representarán en los diversos cargos de elección popular que estarán en juego en 2027. Fue esto —más que la enésima vez que ratifican unidad— lo que más llamó la atención de la conferencia de prensa que convocaron los líderes de Morena, Ariadna Montiel; del Verde, Karen Castrejón, y del PT, Alberto Anaya, este miércoles. De esta manera, las y el dirigente señalaron que ya no sólo será la encuesta el único mecanismo para designar a sus abanderados, ahora estos partidos aseguraron que las personas que aspiren no sólo tienen que preocuparse de ser populares, pues estas organizaciones políticas echarán mano de la información con la que cuentan el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias, pues, dicen algunos, tropezones sobran con gente que fue electa en comicios anteriores y ahora ponen en duda el prestigio y la legitimidad del movimiento.