› Cambios próximos

Y quienes siguen de cerca el acontecer de ese pequeño gran mundo que se llama Petróleos Mexicanos, nos cuentan que cada vez son más recurrentes las versiones de que el viernes habrá movimientos en la petrolera nacional y no sólo eso sino que se comenta que éstos podrían afectar a quieren despachan en los pisos superiores del enorme edificio que se ubica allá por los rumbos de Marina Nacional. Muchas de esas versiones ya se están empezando a convertir en noticias publicadas que lo único que hacen es confirmar el dicho de que si suena el río es porque agua lleva. En la lista de asuntos que estarían empujando esos ajustes están las divisiones internas, un derrame de petróleo y un accidente en una refinería que lamentablemente provocó la pérdida de vidas. Todos estos elementos se mencionan en un despacho de la agencia Reuters. Y a ello hay que agregar también las agravantes de que la empresa no sólo no ha podido aprovechar el repunte de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Irán, que también se menciona en el reporte, sino que le acaban de poner perspectiva negativa a la calificación a su nota crediticia. Uf.