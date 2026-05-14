› Homenaje al Chapulín colorado en el Senado

“El derecho al respeto ajeno es la paz…” ¿o cómo era? Ésta fue la frase que instaló ayer a la senadora de Morena, Simey Olvera, en lo más alto de lo viral de las redes sociales —que jamás perdonan—. Y es que por supuesto que todos podemos equivocarnos, pero nos comentan que la cuestión fue que la legisladora por Hidalgo precisamente estaba presumiendo que los integrantes de su partido sí se saben las frases de Benito Juárez, aun cuando la cita correcta del Benemérito de las Américas es “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Nos dicen que el resbalón no es cosa menor en momentos en los que en el ámbito parlamentario basta con el menor descuido para ser lapidado por la contraparte, en este caso por miembros de la oposición, quienes no tardaron en mofarse de la pifia de la senadora que —por cierto, dicen— busca posicionarse para ser candidata a gobernadora de su estado. La intención de Simey, se nos insiste, era muy buena: abonar al debate de la situación política actual con pasajes históricos por la defensa de la soberanía nacional; sin embargo, el resultado fue lamentablemente adverso para ella. Auch.