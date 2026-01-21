Betterware de México integra Tupperware a su plataforma regional

Betterware de México, a través de su matriz BeFra, firmó un acuerdo definitivo para adquirir los activos operativos de Tupperware en América Latina, principalmente en México y Brasil, por un monto de 250 millones de dólares. La transacción incluye una licencia perpetua, exclusiva y libre de regalías para el uso de la marca Tupperware en toda la región, lo que permitirá a la compañía incorporar una de las marcas más reconocidas del modelo de venta directa a su plataforma regional. La operación se estructuró mediante el pago de 215 millones de dólares en efectivo, financiados con deuda, y 35 millones de dólares en acciones de Betterware de México, y permanece sujeta a las aprobaciones regulatorias y de accionistas, con un cierre estimado durante la primera mitad de 2026.

La adquisición fortalece de manera significativa la posición competitiva de Betterware de México, en el mercado latinoamericano de venta directa, al integrar a Betterware, Jafra y Tupperware, bajo una misma plataforma operativa y comercial. La compañía prevé capturar sinergias relevantes en distribución, manufactura, logística y fuerza de ventas, así como acelerar la reactivación del crecimiento de Tupperware mediante capacidades probadas de llegada directa al consumidor. La operación amplía la escala del grupo, diversifica su portafolio de marcas y refuerza su presencia en mercados estratégicos como México y Brasil.

La transacción tiene implicaciones financieras y estratégicas de largo plazo, al incorporar un negocio con una base instalada de distribuidores y representantes que puede ser apalancada para mejorar márgenes y eficiencia operativa.

TE RECOMENDAMOS: Ninguna ruptura con PT y Verde ROZONES

Betterware de México estima que la integración contribuirá positivamente a la generación de flujo de efectivo y a la rentabilidad consolidada, además de fortalecer su perfil como plataforma regional de venta directa. En conjunto, la operación consolida a la compañía como uno de los actores más relevantes del sector en América Latina y refuerza su capacidad para competir, innovar y crear valor sostenible para accionistas e inversionistas.

Fortaleza SSA Marine. Las tres terminales de SSA Marine México que operan contenedores, dos ubicadas en Manzanillo y una en Tuxpan, alcanzaron un volumen anual conjunto de 2.057 millones de TEUs al cierre de 2025, consolidando su relevancia dentro del sistema portuario nacional, con una participación destacada de la Terminal Especializada en Contenedores en Manzanillo, que concentró el 80.3% del volumen total nacional de la compañía, mientras que la terminal multipropósito Tuxpan Port Terminal mostró un avance sostenido al incrementar en 800 TEUs su manejo anual, lo que elevó en 7% su contribución al volumen agregado de las tres instalaciones, en tanto que la Terminal Multipropósito de Manzanillo aportó cerca del 17% del total nacional al cerrar el año con poco más de 343 mil TEUs, resultado de mejoras operativas orientadas a la optimización de procesos y a la eficiencia operativa, reflejando en conjunto el papel estratégico de SSA Marine México en los puertos de Manzanillo y Tuxpan y su enfoque en fortalecer el valor agregado mediante servicios logísticos especializados y personalizados para sus clientes.

CDFI SAT. Ante la persistente confusión entre comercios y prestadores de servicios, el Servicio de Administración Tributaria volvió a precisar que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito obligatorio para la emisión de facturas electrónicas, ya que muchos negocios continúan solicitándola de manera indebida a los clientes para expedir un CFDI, práctica que constituye una infracción fiscal conforme al Código Fiscal de la Federación, el cual establece que condicionar la emisión de una factura a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la propia Constancia de Situación Fiscal es una conducta sancionable, con multas que pueden ir de 21 mil 420 hasta 122 mil 440 pesos. Así que hay que ser reiterativo porque incluso hasta el negocio menos inimaginable solicita ese documento, valdría la pena que también se coordinarán con cámaras empresariales para que ellos se lo hagan saber a su vez a su gremio, bien por la nueva aclaración.

Voz en off. AMPI hizo el nombramiento de Jenny Althair Rivas Padilla como presidenta nacional y vocera de la asociación, junto con la conformación del nuevo Consejo Nacional de Directores, como parte de su estrategia institucional en el marco de su 70 aniversario. Afirma que tiene hoy su objetivo es fortalecer la gobernanza interna, impulsar la profesionalización del sector y generar mayores condiciones de certidumbre para inversionistas, desarrolladores y participantes del mercado inmobiliario en México…