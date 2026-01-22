Discrepan por capoentrega

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, se refirieron a la tercera entrega de integrantes de cárteles de las drogas a la justicia de ese país. La mandataria sostuvo que fue una decisión soberana del Estado Mexicano a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, no que haya sido pactada en la última llamada con el presidente Donald Trump. La funcionaria de aquel país aseguró que “es otro logro histórico de la administración Trump para desmantelarlos”.

No es la primera vez que ambas se expresan en sentidos distintos acerca de los grupos criminales que producen y trafican drogas a la Unión Americana ya que desde la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, recién que el republicano integró su gabinete y Bondi dialogara con la mandataria, afloraron diferencias con base a la información que la Fiscal posee sobre los cárteles y quienes los lideran, revelada por los que han sido aprehendidos o entregados a la justicia durante los interrogatorios y negociaciones, a cambio de información, de los que aquí operan con protección de autoridades.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras el gobierno no entregue al de EU algunos narcopolíticos que reclama el Departamento de Justicia de ese país, el de Donald Trump seguirá exigiéndolo, porque no le bastan los 97 que se han enviado en lo que va del sexenio.

Y es que lo que han revelado algunos capos como Ismael El Mayo Zambada, Ovidio y Joaquín Guzmán López y otros que fueron entregados desde la primera vez, involucraron a varios de ellos, que hoy son, o fueron, funcionarios, gobernadores, legisladores o ediles del actual y anteriores gobiernos.

Sin dar a conocer el reporte que ofreciera hace dos semanas, la Presidenta dijo en su mañanera que el petróleo que México envía a Cuba, no es a costa del país que se esté regalando, como dice la derecha, porque “es muy poco realmente y es un apoyo solidario por la penuria que vive el pueblo de ese país”.

Ante el rechazo de dirigentes y legisladores del PT y PVEM de apoyar la reforma electoral, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, volvió a advertirles que es trascendente mantener la unidad porque sin ella, la coalición mayoritaria “pondría en riesgo el avance logrado”.

Uno de los más críticos de esa reforma era el líder de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, quien sin embargo, fue invitado a dialogar con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tras lo cual consideró que “los petistas somos 4T y estamos con nuestra Presidenta”.