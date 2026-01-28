Cuba, sin crudo-mex: “Caerá muy pronto”: Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La suspensión de enviar crudo a Cuba “fue una decisión soberana de Petróleos Mexicanos, que es el que decide cuándo y cómo se envía”, y está en términos de lo que esa empresa haga, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al hacerse pública esa medida, mientras su homólogo estadounidense, Donald Trump, advirtió ayer en Washington que “Cuba caerá muy pronto”.

Dijo la mandataria que Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba, “así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió”, luego de que Bloomberg difundió que el más reciente envío de petróleo debió ser embarcado para llegar a la isla en estos días, lo que no ocurrió, en medio de presiones del republicano a nuestro país de suspender esos envíos de petróleo a la isla.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En apenas unos días, el caso de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense señalado por la justicia de Estados Unidos de ser un importante narcotraficante, vinculado al Cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, localizado en México la semana pasada, entre versiones de que “se entregó” en la sede de la embajada y “fue detenido” en una acción de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del FBI, generó discrepantes versiones.

El fin de semana, durante una discreta visita a México del director del FBI, Kash Patel, éste y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aparecieron en una fotografía junto con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, en la que se anunció la “entrega voluntaria” de Wedding, mientras que el abogado de éste, Anthony Colombo, declaró que fue detenido.

Después de que la Presidenta negó que Wedding haya sido detenido, sino que se entregó en la embajada de EU, mostró en su conferencia en Palacio Nacional una fotografía —que el medio canadiense CBC reportó que fue hecha con inteligencia artificial— en la que aquél aparece frente a la anterior sede diplomática y un mensaje del embajador Johnson agradeciendo la colaboración habida.

La Presidenta, que el lunes rechazó que la aparición del canadiense fuera una acción conjunta con agentes del FBI, aseguró que éstas no existen porque los elementos de esa agencia y otras tienen muy claras las limitaciones constitucionales, lo reiteró ayer e insistió en que fue detenido.

Tras la compra de camionetas que la Corte decidió devolver o que se reasignen a juzgadores que más lo requieran, salió la mandataria en su mañanera a defender a los ministros y a exhibir los lujos de sus antecesores, elevados sueldos y prestaciones que recibían y distintos pagos por servicios que tuvieron.