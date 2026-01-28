El Holocausto no  debe olvidarse; senadora Laura Ytzel Casrillo 

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, enfatizó que el recuerdo del Holocausto es un llamado a no permitir que el olvido se imponga sobre la memoria, y para que las personas se esfuercen en que hechos terribles y dolorosos como ese no vuelvan a repetirse nunca más.

“Recordar a las víctimas del Holocausto implica reconocer hasta dónde puede llegar el odio cuando se normaliza la exclusión, cuando se niega la dignidad del otro, cuando una persona deja de ser vista como un ser humano y se convierte en un enemigo al que se le niega su humanidad”, destacó la senadora.

Ausente en los conflictos nacionales, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y reapareció ante diputadas y senadoras para cumplir con su obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso y se presentó en la sesión última de la Comisión Permanente en tono beligerante, pero todas sus protestas dirigidas contra el pasado, antes de diciembre de 2018.

De atender a la exposición de la hija de la luchadora social que sin respaldo de ninguna institución oficial incomodó con sus protestas a expresidentes de la República, en protesta por la desaparición de su hijo Jesús y por otros afectados en sus derechos fundamentales, en el actual régimen encargado de construir la segunda etapa de la llamada Cuarta Transformación no ha ocurrido nada digno de generar protestas intensas.

En esto último, tampoco hace honor a la memoria de su madre, pues ella mantuvo su espíritu combativo inclusive contra el caudillo y dirigente de la 4T, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al exigir la presentación de desaparecidos, inclusive después de que su hija ya estaba al frente de la CNDH.

En su informe Piedra Ibarra dejó constancia de su filiación con la llamada Cuarta Transformación desde el arranque: Asumió más el papel de militante de Morena, que explicar porque los resultados que presentan no responden a las exigencias del momento, pues sabemos que ha habido una serie de masacres realizados por policias, por integrantes de la Gaurdia Nacional y por funcionrios estatales y federales.

El Órgano de Administración Judicial, de donde deriva el dardo envenenado de las camionetas machuchonas -mismo que tuvieron que esquivar los ministros-, acumula decisiones controversiales y episodios de opacidad contrario al espíritu de la reforma judicial… Hay que recordar que sus integrantes fueron designados por dedazo y no por el pueblo bueno.

Lo que ocurre en Sinaloa debe encender todas las alertas. El ataque a balazos contra el secretario de Seguridad de Culiacán muestra un nivel de violencia que no puede minimizarse ni justificarse.

Más de un año de crisis y el gobierno de Morena sin resultados claros. Mientras tanto las familias viven con miedo y los niños crecen en medio de balaceras que se han vuelto parte de la turina. Esto es una señal fracaso del Estado.

La matanza registrada el domingo en una cancha de futbol en Salamanca, presuntamente resultado de una disputa entre dos cárteles, suma una más a la lista de hechos en donde los muertos se cuentan por docena. La gobernadora en turno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, salió a declarar lo de siempre: que no habrá impunidad.

Seguramente de la impunidad se refería a sus promociones turisticas, pues en España le fue muy bien, pero en su tierra el asesinato de 18 personas en una semana, terrible.

Y si bien es cierto que los temas de delincuencia organizada son materia federal, también lo es el hecho de que los gobernadores se escudan en ese recoveco legal para deslindarse de sus responsabilidades. Gobernadores y presidentes municipales han dejado de hacer su tarea en la prevención de los delitos.

Acusan que se les redujo el presupuesto en materia de seguridad a partir del 2018, pero las masacres ya venían de años atrás.

La masacre que llevó a cabo un comando armado llevó a cabo en Salamanca, Guanajuato el fin de semana, dejó en calidad de pueblo fantasma a la comunidad de Loma de Flores.

Los especialistas consideran este hecho como un acto de narcoterrorismo producto de disputas entre CJNG y el cartel Santa Rosa de Lima que encabeza, Antonio Yépez Ortiz, “el Marro”, a quienes el gobierno de Estados Unidos sancionó y responsabilizó de la violencia que se ha desatado en la entidad por el control del contrabando de combustible. Vale subrayar que la detención del Marro no inhibió la actividad del cartel de Santa Rosa porque desde prisión éste personaje habría hecho alianzas con el cartel del Golfo y el de Sinaloa.

