Balanza comercial (2/2)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo nos fue, en 2025, con el comercio exterior?, pregunta relacionada con esta otra, ¿cómo lo afectaron las amenazas arancelarias de Trump?

Comienzo por lo más importante, las importaciones, con las que satisfacemos nuestras necesidades, mientras que, con las exportaciones, satisfacen las suyas los extranjeros.

En 2024 las importaciones sumaron 625 mil 312 millones de dólares, 4.48% más que en 2023. En 2025 sumaron 664 mil 066 millones, 6.19% más que en 2024. En 2025 el crecimiento de las importaciones fue 1.71 puntos porcentuales mayor que en 2024, el 38.17%.

TE RECOMENDAMOS: Reinas Chulas no pegaron parejo ROZONES

En 2024 las exportaciones sumaron 617 mil 100 millones de dólares, 4.06% más que en 2023. En 2025 sumaron 664 mil 837 millones, 7.74% más que en 2024. En 2025 el crecimiento de las exportaciones fue 3.68 puntos porcentuales mayor que en 2024, el 90.64%.

En 2024 el volumen total del comercio exterior (importaciones más exportaciones), fue 1 billón 235 mil 411 millones 400 mil dólares, 3.69% más que en el 2023. En 2025 fue 1 billón 328 mil 903 millones 400 mil dólares, 7.57% más que en 2024. En 2025 el crecimiento del volumen total del comercio exterior fue 3.88 puntos porcentuales mayor que en 2024, el 105.15%.

Comparado con 2024, el 2025 fue, en materia de comercio exterior, un mejor año, con mayores crecimientos en importaciones y exportaciones, y en el volumen total de comercio, pese a las amenazas arancelarias de Trump. Sin éstas, ¿el resultado hubiera sido mejor? No lo sé. Pero sí sé que, si las amenazas se hubieran concretado (arancel generalizado del 25% a la importación de productos mexicanos en Estados Unidos), los resultados del 2025 no hubieran sido mejores que los del 2024.

¿Cuál fue el resultado de la balanza comercial?, que pudo ser, medido en dólares, uno de tres. Equilibrio: importaciones iguales a exportaciones. Superávit: más exportaciones que importaciones. Déficit: más importaciones que exportaciones.

En 2024 el resultado de la balanza comercial fue, como debe ser, deficitario (importamos más de lo que exportamos), por 8 mil 212.2 millones de dólares. En 2025 fue, como no debe ser, superavitario (exportamos más de lo que importamos), por 771 millones de dólares.

Una de las condiciones para minimizar la escasez (no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis), es que la oferta de bienes y servicios, ya sea por producción nacional o por importaciones, sea la mayor posible, para lo cual se requiere, entre otras condiciones, que la cantidad de productos que entran al país (importaciones), sea mayor que la que sale (exportaciones), o, dicho de otra manera, que la balanza comercial sea deficitaria.

Si la balanza comercial es superavitaria (más exportaciones que importaciones, más salida que entrada de bienes), la escasez aumenta y el bienestar disminuye, situación que, si el fin de la economía es el mayor bienestar posible para las personas, resulta antieconómica.

Los aranceles de Trump han sido, en términos generales, una amenaza. Pero los que ha impuesto recientemente el gobierno mexicano, a mercancías importadas de países con los que no tenemos tratados de libre comercio, y que van del 5% al 50%, son una realidad. El gobierno mexicano haciendo lo que no quiere que le haga el gobierno estadounidense.