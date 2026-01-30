Grupo Salinas cierra litigios y refuerza estrategia de negocios

Grupo Salinas ha concluido con la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México, poniendo fin a más de dos décadas de controversias legales y administrativas. La resolución implica el pago de 32 mil millones de pesos en parcialidades, con lo que el grupo aseguró haber cubierto en su totalidad los montos exigidos por la autoridad fiscal.

Con esta decisión, la compañía ya no mantiene adeudo alguno con el Gobierno federal por ningún concepto, cerrando definitivamente un proceso que había consumido recursos, tiempo y atención directiva durante más de 20 años.

Grupo Salinas subraya que esta determinación responde a una estrategia clara de largo plazo orientada a la certidumbre, la estabilidad operativa y la concentración en la generación de valor. La empresa destacó que, en los últimos 20 años, sus compañías han pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos, reflejo de una contribución sostenida a las finanzas públicas y de su papel como uno de los principales grupos económicos del país. Si bien el corporativo expresó su desacuerdo con el fondo de las resoluciones, explica que el cierre de los litigios permite liberar capacidades internas para enfocarse plenamente en el crecimiento de sus negocios, la inversión productiva y la atención a sus clientes.

El grupo enfatizó que esta nueva etapa permitirá reforzar el desempeño de sus empresas clave, entre las que se encuentran Banco Azteca, Elektra, TV Azteca, Totalplay, Italika, Seguros Azteca, Afore Azteca, Grupo Dragón y otras unidades financieras, comerciales, de telecomunicaciones, manufactura y energía. En conjunto, estas compañías generan cientos de miles de empleos directos e indirectos en México, atienden a millones de clientes y participan activamente en sectores estratégicos como servicios financieros, comercio, medios de comunicación, conectividad digital, movilidad y energía. La solidez de este portafolio de negocios ha sido un factor clave para la expansión del grupo y su capacidad de inversión sostenida en el país.

Pero también reitera que el cierre de este capítulo abre espacio para concentrarse en una visión empresarial de largo plazo, basada en la creación de prosperidad, la innovación y el fortalecimiento del mercado interno. El corporativo ha reafirmado su convicción de que el desarrollo económico de México requiere un entorno de legalidad, respeto a la propiedad y a la libertad individual, así como una cultura de rechazo a la corrupción y al crimen. Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, refrenda su compromiso de seguir siendo aliado del país, impulsando empresas competitivas, generadoras de empleo y valor, con la aspiración de contribuir a que México consolide una posición de referencia a nivel internacional.

Grupo México acelera. Como parte de su programa de inversiones de largo plazo, Grupo México informó en su reporte de resultados del cuarto trimestre de 2025 que avanza en una estrategia integral para fortalecer la capacidad productiva de cobre en América del Norte, reducir costos operativos y profundizar la integración vertical de sus operaciones mineras, de fundición y refinación. La compañía detalla que este plan se desarrolla en un contexto favorable para el sector, marcado por el reconocimiento del cobre como un metal estratégico para la seguridad económica e industrial de Estados Unidos, lo que refuerza la relevancia de contar con una plataforma regional sólida y competitiva. Pero además, el grupo impulsa proyectos tanto en México como en Estados Unidos, con énfasis en Arizona, Texas, Sonora y Baja California.

En Estados Unidos, uno de los ejes centrales es la expansión del complejo minero Ray, en Arizona, con una inversión estimada en mil 800 millones de dólares, que permitiría elevar de manera significativa la producción de cobre y mejorar sustancialmente su posición en la curva de costos mediante economías de escala y nuevas tecnologías. A este proyecto se suma la posible ampliación de Silver Bell, también en Arizona, enfocada en el aprovechamiento de sulfuros de baja ley, con una inversión cercana a mil 900 millones de dólares, que añadiría volumen relevante de cobre y subproductos como plata y molibdeno. Paralelamente, la empresa evalúa la modernización de la fundición de Hayden y la refinería de Amarillo, proyectos que fortalecerían la capacidad de procesamiento y avanzarían en la integración de toda la cadena de valor del cobre en la región.

En México, la estrategia se apoya en inversiones de gran escala, destacando el desarrollo del complejo minero El Arco, en Baja California, con una inversión de nueve mil 700 millones de dólares, así como proyectos adicionales en Sonora. Estas iniciativas buscan modificar de manera estructural el balance regional de cobre, llevando a Norteamérica de un déficit estimado de 1.6 millones de toneladas a un superávit superior a 300 mil toneladas. Bajo el concepto del “Circuito Norte del Cobre”, Grupo México apuesta por una plataforma productiva integrada, eficiente y alineada con altos estándares ambientales, con la que busca consolidarse como un actor clave en el suministro estratégico de cobre para el desarrollo industrial de la región.

Voz en off. Kimberly-Clark de México cuyo CEO es Pablo González Guajardo, alista una operación relevante en el mercado de deuda local al preparar la colocación de dos bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, por un monto máximo conjunto de 12 mil 500 millones de pesos, en una señal de confianza en el apetito de los inversionistas y en su propia fortaleza financiera. La compañía estructuró la emisión bajo el esquema de vasos comunicantes, lo que le permitirá ajustar la demanda entre ambos instrumentos sin rebasar el techo autorizado, con una captación base de 10 mil millones de pesos y la posibilidad de incrementar el monto en hasta 2 mil 500 millones adicionales mediante sobreasignación. Esta estrategia busca optimizar el costo de financiamiento, fortalecer su posición de liquidez y respaldar sus planes operativos y de crecimiento donde apenas dio a conocer que planea integrar las operaciones de Kenvue en México por la relación con socio Kimberly-Clark Corporation (KCC) y el fabricante de Tylenol en Estados Unidos…