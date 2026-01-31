Hasta cuando sostendrán al Gobernador Rocha Moya; la Violencia se apodera de las calles

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El atentado que sufrieron los legisladores de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, -dirigente estatal de MC y muy cercano al exgobernador Quirino Ordaz-, ayer, cuando se dirigían al Aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, sin duda, arroja varias lecturas muy importantes. Ante esos acontecimientos, el gobernador sinaloense Mocha Moya, responde que la entidad goza de seguridad.

Una de ellas es que Rubén Rocha Moya supuso que ya se había quedado en el olvido la guerra que hace año y medio inició por una sangrienta disputa entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, pues está muy lejos de la verdad, pero lo que ya toca en la sinrazón, es que ante los cuestionamientos sobre lo que habló con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch respecto a este lamentable suceso y la permanente necesidad de seguridad en el estado, respondiera que, “es un atentado que ocurre, que estaban esperando por ahí... Tenemos la seguridad suficiente para atenderlo”.

Asimismo, no parece que la seguridad en el estado sea mínima; cuestión de reparar en el violento clima que vive Sinaloa donde la sociedad sobrevive como puede.

El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, coloca la anterior situación en su justa dimensión y bien vale la pena retomarlo: “En Sinaloa, todos los días la violencia se adueña de las calles. Sangre, miedo y tragedia marcando la vida de la gente. Así viven miles de sinaloenses… Que se ataque a legisladores muestra el nivel de descontrol que se vive. La inseguridad está fuera de control y el gobierno de Morena ha sido incapaz de frenarla”.

Sinaloa enfrenta una crisis de violencia política y criminal tolerada por el gobierno, situación que ya constituye una tragedia cotidiana para miles de familias, señaló la senadora Paloma Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.

Indicó que el reciente ataque a balazos contra los diputados locales Sergio Torres y Elizabeth Montoya no constituye un hecho aislado. El caso forma parte de un patrón de persecución, amenazas y agresiones contra opositores y ciudadanos críticos o personas que exigen seguridad.

La legisladora advirtió un registro constante de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y ataques armados en la entidad. Las autoridades mantienen silencio e indiferencia. “La violencia se volvió la normalidad que el gobierno permite en las calles”, afirmó.

En unidad y con compromiso con México, las y los legisladores federales del tricolor iniciaron su IV Reunión Plenaria para definir la Agenda Legislativa para el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Trabajos de la LXVI Legislatura, encabezados por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve.

El senador y dirigente nacional, Alejandro Moreno, afirmó que están firmes y de pie, listos para dar resultados, defender a las familias mexicanas y llevar a las Cámaras las preocupaciones y el sentir del pueblo de México.

Carolina Viggiano, destacó que el actual es un momento importante para seguir confirmando, reafirmando y demostrando que el PRI es la opción en la oposición, porque es el partido que tiene experiencia, responsabilidad, profesionalismo y carácter en ambas cámaras del Congreso.

El senador panista Marko Cortés Mendoza, hizo un firme llamado ante el Consejo de Europa a que se observe la regresión democrática y la crisis de violencia en México.

“La historia ha demostrado, que así emergen las dictaduras” advirtió durante la Asamblea Parlamentaria que tiene lugar en Estrasburgo, Francia, y que reúne a 306 parlamentarios de 46 Estados miembros.

Tras considerar que la APCE es un referente global en defensa de la democracia, derechos humanos, y Estado de derecho, el legislador expresó su profunda preocupación y urgencia democrática porque en México, en los últimos años, se ha concentrado el poder de manera sistemática y los contrapesos constitucionales fueron eliminados o sometidos al Poder Ejecutivo.

Aseveró que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lo ha dicho claro: “no puede haber independencia judicial a medias; la hay o no la hay, no puede haber democracia sin un Poder Judicial independiente”.

En México, señaló, la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó bajo el control total del gobierno, para hacerse del control del Poder Legislativo y modificar la Constitución a su antojo, abusaron de la Fiscalía con amenazas incluso de órdenes de aprehensión contra senadores y sus familias.

Por primera vez, el Poder Judicial fue electo por voto popular, con listas previamente distribuidas a su base clientelar, con apenas el 10 por ciento de participación electoral, y se impusieron ministros, magistrados y jueces, resultando un Poder Judicial sin autonomía, ni capacidad.

El Tribunal de Disciplina Judicial que preside Celia Maya acaba de rendir su informe de labores y planteó cero tolerancia ante conductas irregulares de juzgadores federales, sería oportuno pedirle que le eche un ojo al Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México. Ahí, la magistrada Mónica Cacho ha permitido al extinto CiBanco plazos muy amplios para darle oportunidad a esa cuestionada institución de crédito señalada desde los EU por presunto lavado de dinero, para evitar pagar como fiduciaria cuantiosas deudas que tiene con sus acreedores, contradiciendo sentencias firmes…

Ya hasta el congresista de Georgia, Eric Bell, dirigió una carta a Celia Maya para denunciar presuntos actos irregulares en la queja 414/2025 y la sentencia definitiva del procedimiento de queja 334/2019 vinculados a CiBanco.

La presidenta del Senado Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que una de las aspiraciones de la población es que con la Reforma Electoral no sólo se reduzcan los gastos en esta materia, sino que senadoras, senadores, diputadas y diputados hagan trabajo territorial y estén cerca de la gente.

Es decir, precisó, que el trabajo de los legisladores sea de “menos escritorio y más territorio. Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar, que haya menos gastos, que haya una política de austeridad. Y eso es lo que ha pedido la gente. Entonces, la idea de esta reforma parte de estos aspectos”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx