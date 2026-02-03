Ofrece Cuba cooperar con EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ante las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, México incluido, el gobierno cubano emitió un comunicado oficial en el que destacó su “compromiso de cooperar con Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional”, al tiempo de condenar el terrorismo en todas sus formas, negar que lo albergue, apoye o financie, en un mensaje que intenta evitar el riesgo de aislamiento total de la isla, tras lo ocurrido en Venezuela.

En ese comunicado propone renovar esa cooperación, luchar contra el narcotráfico, evitar el terrorismo, reforzar la ciberseguridad y que el pueblo cubano y el estadounidense se beneficien, al reafirmar su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el gobierno estadounidense, basado en el interés mutuo y el derecho internacional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, declaró que después de la salida de Adán Augusto López, que tenía el mismo cargo en el Senado, tiene lista su “renuncia” en caso de que le sea requerida, aunque reconoció que hasta hora, nadie le ha pedido dejar esa encomienda ni tampoco la dirigencia del guinda le ha propuesto hacer “trabajo territorial”, como al tabasqueño.

Se ufanó el zacatecano de tener siempre su “renuncia”, debidamente firmada, sobre la mesa de su escritorio, “sin hacer ningún tipo de escándalos, pero siempre lo tengo presente”, agregó, como encargado, por su actual responsabilidad, de sacar adelante la iniciativa presidencial de reforma electoral, que internamente, tanto en las filas morenistas, pero más en las dirigencias de sus partidos aliados, ha generado inconformidades.

Tardíamente, una empresa extranjera independiente hará una evaluación del Tren Interoceánico que se descarriló a finales de noviembre y provocó la muerte de14 pasajeros y de casi un centenar de heridos, anunció el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, tras el criticado reporte de la FGR.

Por cierto que, aunque con detalles pendientes, al fin se inauguró ayer el último tramo del Tren Interurbano México-Toluca, en una ceremonia encabezada por la Presidenta Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Laura Fernández, candidata del Partido del Pueblo Soberano, será la Presidenta de Costa Rica, tras arrollar en la elección dominical y confirmar que la derecha continuará gobernando, al igual que en Chile, Bolivia, Honduras y El Salvador, al tiempo que ofreció combatir con fuerza la violencia imperante en ese anterior pacífico país.