El Producto Interno Bruto, PIB, es la producción de bienes y servicios para consumo final, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, relacionada con la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar. Además, el PIB es la variable con la que se mide el crecimiento de la economía.

El Inegi reporta dos PIBs. El definitivo y el oportuno.

El definitivo se calcula a partir de más información que el oportuno, por lo que es más completo, en el entendido de que es prácticamente imposible contar y medir toda la producción de todos los bienes y servicios que se producen y ofrecen, por lo que cualquier medición del PIB es una aproximación.

El oportuno se calcula a partir de menos información que el definitivo, por lo que es menos completo, y debe considerarse una estimación del definitivo, que por lo general varía poco con relación al oportuno.

Ya tenemos el PIB oportuno para el cuarto trimestre de 2025 (el PIB se calcula trimestralmente), y esta es la imagen completa de lo que, en términos anuales (comparando cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior), fue el año pasado en materia de crecimiento económico. Primer trimestre, crecimiento 0.6%. Segundo, menos 0.1%. Tercero, menos 0.2%. Cuarto, 1.6%.

Las tres buenas noticias. Primera: después de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, se retomó el crecimiento. Segunda: el crecimiento del cuarto trimestre fue el mayor desde el tercer trimestre de 2023. Tercera: si la recesión se define (definición que se le debe a Juluis Shiskin, economista de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, quien la propuso en un artículo publicado, en 1974, en el New York Times), como dos o más trimestres consecutivos de crecimiento negativo, por el momento la libramos.

Las dos malas noticias. La primera: la tendencia hacia un menor crecimiento. El crecimiento promedio trimestral en 2022 fue 3.70%. En 2023, 3.13%. En 2024, 1.38%. En 2025, 0.48%. La segunda: la tendencia hacia un cada vez mayor menor crecimiento. En 2023 la tasa de crecimiento resultó 0.57 puntos porcentuales menor que en 2022, el 15.41%. En 2024 resultó 1.75 puntos porcentuales menor que en 2023, el 55.91%. Por último, en 2025 resultó 0.90 puntos porcentuales menor que en 2024, el 65.22%.

¿Qué se espera, en materia de crecimiento, para el 2026 y el 2027? Según los resultados de la encuesta de diciembre del Banco de México a los principales economistas del sector privado, y considerando el promedio de las 41 respuestas recibidas, este año la economía crecerá 1.21% (0.50% según la expectativa más pesimista, 1.80% de acuerdo con la más optimista), y 1.84% el que entra (1.00% de acuerdo con la proyección más pesimista, 2.80% según la más optimista).

Suponiendo que se cumplan tales pronósticos (lo cual es mucho suponer porque somos economistas, no adivinos), estaremos lejos de recuperar las tasas de crecimiento que tuvimos en 2022 (3.70%), y 2023 (3.13%), 3.42% en promedio. El crecimiento promedio en 2026 y 2027 podría ser (considerando el promedio de todas las repuestas recibidas), 1.53%, 1.89 puntos porcentuales menos, el 55.26%.