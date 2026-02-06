Banco Azteca entra al negocio de fondos de inversión

Banco Azteca, liderado por Alejandro Valenzuela del Río, como Presidente del Consejo de Administración, y a Tonatiuh Ramírez, como director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, hará su entrada formal a la industria de fondos de inversión en México la próxima semana, un segmento que se ha consolidado como uno de los pilares del sistema financiero nacional.

Esta decisión estratégica amplía la oferta de la institución más allá de la banca tradicional y los servicios de crédito al consumo, buscando participar en un negocio donde los activos administrados alcanzan casi 5 billones de pesos y el número de cuentas de inversionistas supera los 16 millones, cifras que reflejan la creciente importancia de estos instrumentos como vehículos de ahorro e inversión. El valor total bajo gestión en México equivale a un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto, situándose en torno al 12 y 14 por ciento del PIB, lo que convierte a este mercado en una pieza clave del ecosistema financiero, con oportunidades de crecimiento sostenido ante la demanda de alternativas más allá de los productos tradicionales de ahorro bancario.

La industria de fondos de inversión en México, no es sólo numerosa en activos, sino también diversa en su oferta: desde fondos de deuda de corto plazo con rendimientos competitivos, hasta estrategias mixtas y de renta variable para clientes que buscan mayores perspectivas de retorno ajustado por riesgo. Este dinamismo ha permitido que, tanto inversionistas individuales como institucionales, participen en mercados que antes sólo estaban al alcance de segmentos más especializados, contribuyendo a la profundización del mercado de capitales mexicano y al desarrollo de una cultura financiera más amplia.

En términos regulatorios, la operación de fondos de inversión en México se encuentra en un marco sólido y exigente. Está supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bajo la Ley de Fondos de Inversión, que establece requisitos de capital mínimo para sociedades operadoras, reglas de transparencia, obligaciones de revelación periódica, segregación de activos de clientes y estándares de gestión de riesgos. La finalidad de este entorno regulatorio es proteger al inversionista, promover prácticas de gobierno corporativo robustas y asegurar que los recursos gestionados estén protegidos y administrados de forma profesional, lo que genera confianza en los mercados y atrae a más participantes.

Seguramente la apuesta de Banco Azteca por incursionar en este negocio es para ampliar los servicios a sus clientes en segmento donde la competencia se intensifica y tiene la capacidad y sobre todo donde la acumulación de activos bajo administración puede traducirse en ingresos recurrentes por comisiones y expansión de servicios. Además, representa una oportunidad para acercar productos de inversión formal a segmentos de la población que históricamente han estado subatendidos por los canales tradicionales, aprovechando la extensa red de clientes de Banco Azteca en todo el país.

Ya conoceremos los detalles, pero los fondos de inversión se han convertido en un vehículo de ahorro cada vez más atractivo, con tasas de crecimiento anual que superan con frecuencia a otros instrumentos financieros, y dado el tamaño que ha alcanzado el mercado, la entrada de Banco Azteca de Grupo Salinas, no solo diversifica su portafolio de servicios, sino que lo posiciona como un competidor potencialmente influyente en un negocio que es estructural para la economía mexicana y que sigue ampliando su alcance entre inversionistas minoristas e institucionales.

Jüsto Resucita. Grupo Omni, de origen costarricense con presencia en diversos sectores, hizo el reinicio oficial en México de las operaciones del supermercado en línea Jüsto, tras concretar la adquisición de Jüsto USA y definir un plan de inversión por 100 millones de dólares para fortalecer su relanzamiento en el país, el cual se realizará de manera gradual con el objetivo de recuperar plenamente la capacidad operativa previa a su cierre anunciado a finales de 2025; actualmente, la operación se encuentra al 80 por ciento, nivel que ha permitido retomar el servicio a usuarios y restablecer parte de la cadena logística y comercial, mientras que en esta nueva etapa Jüsto prevé integrar nuevos proveedores en el corto plazo, ampliar su oferta de productos, habilitar la totalidad de sus zonas de entrega y suscribir convenios con plataformas aliadas de última milla entre ellas Amazon para reforzar la distribución de pedidos y ampliar su cobertura en el mercado mexicano, además de que Grupo Omni destaca que, tras la adquisición, se alcanzaron acuerdos clave con colaboradores y proveedores que devolvieron a la empresa su capacidad operativa y sentaron las bases para una recuperación sostenida, con un plan de inversión enfocado en infraestructura, tecnología, logística y fortalecimiento de relaciones comerciales, con miras a consolidar nuevamente a Jüsto como un actor relevante en el segmento de supermercados digitales en México y alcanzar el 100 por ciento de la capacidad instalada en los próximos meses, en línea con su estrategia de crecimiento y expansión regional en el comercio electrónico de alimentos.

Voz en off. Quintana Roo será sede los días 12 y 13 de febrero del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, un encuentro que reúne a autoridades, especialistas y actores estratégicos para analizar cómo se diseñan y ejecutan las políticas de transporte en la región. Convocado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), encabezada por Diego Monraz; la ANPACT, que preside Rogelio Arzate; y el WRI México, dirigido por Francisco Barnés, con el respaldo del gobierno de Mara Lezama, el foro pone el acento en la experiencia práctica, el rigor técnico y la coordinación institucional como condiciones indispensables para transformar los sistemas de movilidad más allá del discurso…