Casos Tequila, en otras alcaldías

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El caso de Diego Rivera Navarro, el morenista que convirtió la alcaldía jalisciense de Tequila en nido de corrupción a través de jugosas extorsiones a empresas tequileras y cerveceras, amenazas, ejecuciones y fuente de millonarios ingresos del Cártel Jalisco Nueva Generación del que se convirtió en empleado, no es el único ya que habitantes de otros municipios de entidades de la República, gobernadas por el actual y anteriores gobiernos, se han cansado de denunciarlos desde hace años y siguen impunes.

Seguramente que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuya dependencia encabeza el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, tiene más que localizados muchos otros municipios que están en iguales o mejores situaciones como fuentes de recursos del poderoso grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, con apoyo de autoridades y policías municipales y estatales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Tras la captura del alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que su aprehensión confirma que el Movimiento que gobierna en 23 entidades del país incumplió sus promesas de erradicar la corrupción y pacificar al país, y puso como ejemplos los casos del líder de La Barredora, Hernán Bermúdez, y la red de corrupción de huachicol de funcionarios de la Secretaría de Marina.

Por cierto que en la reunión de dirigentes estatales del blanquiazul en Baja California Sur, ese partido acordó abrir las candidaturas a gobernadores en los 17 estados en los que habrá elecciones el próximo año, anunció Santiago Taboada, secretario de Acción Política, exalcalde de Benito Juárez y quien contendiera por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Esa explosión de una mina terrestre en el municipio de Apatzingán que causó graves heridas a tres militares que realizaban patrullaje en la comunidad de Las Bateas, en Michoacán, encendió la alarma en la Defensa y Guardia Nacional, porque es sabido que las usan grupos armados que han surgido en ese estado, vinculados al CJNG en regiones limoneras, aguacateras y ejecuciones, como las del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, en Apatzingán, y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo .

José Ángel Hernández Vélez, uno de los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, secuestrados en enero pasado en el municipio sinaloense de Concordia, fue hallado muerto en el poblado El Verde e identificado por sus familiares, confirmó la Fiscalía General, por lo que se redobló la búsqueda de sus compañeros.

¿Cómo que la información técnica del Ferrocarril Interoceánico que descarriló en un municipio de Oaxaca a finales de diciembre y provocó la muerte de 14 personas y graves heridas a casi un centenar, fue “reservada hasta 2031?”.