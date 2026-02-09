Muy preocupante

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Sumamos 15 meses consecutivos, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, de crecimiento negativo de la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, que, por proporcionar la infraestructura física para la producción, es un buen indicador del comportamiento de la inversión directa, que se destina a producir bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades; para crear empleos, ya que para producir alguien debe trabajar; para generar ingresos, ya que a quien trabaja se le paga; empleos e ingresos que son condiciones del bienestar.

Dado todo lo que depende de la inversión directa, es una pésima noticia que la inversión fija bruta sume 15 meses de crecimiento negativo, 5.87% en promedio mensual. Menor, septiembre de 2024, menos 0.7%. Mayor, agosto de 2025, menos 9.3%.

Si centramos la atención en la inversión en maquinaria y equipo, excluyendo la inversión en construcción, sumamos 12 meses de crecimiento negativo, de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, 7.93% en promedio mensual. Menor, menos 1.0%, diciembre de 2024. Mayor, menos 11.6%, noviembre de 2025.

Atendiendo nada más a la inversión en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, infraestructura de transporte), haciendo de lado la inversión en maquinaria y equipo, sumamos 15 meses de crecimiento negativo, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, 14.45% en promedio mensual. Menor, septiembre de 2024, menos 5.4%. Mayor, julio y agosto de 2025, menos 19.2%.

Éste fue el crecimiento de la inversión fija bruta, y por lo tanto de las inversiones directas, en los primeros siete años de la 4T. 2019, menos 4.68%. 2020, menos 17.78% (efecto Covid). 2021, 12.65% (efecto rebote). 2022, 8.18%. 2023, 13.74% (efecto nearshoring). 2024, 3.68%. 2025, hasta noviembre, menos 6.99% (efecto Estado de chueco).

¿De qué dependen las inversiones directas, comenzando por la inversión fija bruta? De la confianza de los empresarios para invertir directamente, que en México deja mucho que desear.

Según el Indicador de Confianza Empresarial, del Inegi, en escala de cero (total desconfianza), a 100 (confianza total), ésta fue, durante los primeros siete años de la 4T, la confianza de los empresarios para invertir directamente. 2019, 34.8. 2020, 20.3. 2021, 29.3. 2022, 32.8. 2023, 41.0. 2024, 38.4. 2025, 30.6. En enero pasado dicho indicador se ubicó en 29.1 unidades. Dos años antes, enero de 2024, en 43.1. Un año antes, enero de 2025, en 34.2.

En agosto del año pasado la inversión fija bruta decreció 9.3%. En septiembre decreció menos, 8.2%, y en octubre todavía menos, 5.7%. Esa tendencia, hacia un menor decrecimiento, se detuvo en noviembre, mes en el que mantuvo el decrecimiento del 5.7%.

La inversión en maquinaria y equipo, en septiembre, decreció 6.6%, en octubre 10.5%, y en noviembre 11.6%, dos meses consecutivos de mayor decrecimiento.

La inversión en construcción no residencial suma ya tres meses con decrecimiento cada vez menor: agosto, 19.2%; septiembre, 16.3%; octubre, 12.1%; noviembre, 7.0%.

De diciembre de 2018 (inicio de la 4T), a noviembre de 2025, transcurrieron 84 meses. En 43, el 51.19%, la inversión fija bruta decreció, 8.89% en promedio mensual.

Así las cosas, en una variable tan importante como lo es la inversión fija bruta.