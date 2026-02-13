Inseguridad, ¿Problema de percepción?

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Gallup, la empresa estadounidense con cobertura internacional dedicada a las encuestas, análisis y asesoría, publicó los resultados de su estudio “El problema más importante del mundo: Lo que las personas necesitan que los líderes escuchen en 2026”.

Lo relevante es que, en México, a diferencia del promedio global, lo que más nos preocupa no es la economía o el empleo, sino la inseguridad. Incluso a niveles cercanos al que se vive en Ucrania, en guerra con Rusia, o en Israel, en conflicto armado con Hamas.

Esta semana, la Presidenta Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad informaron de avances en la política nacional para prevenir y castigar la violencia y la ilegalidad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Jalisco y CFE echan luz al Mundial

Estadísticas marcan importantes descensos en los niveles de homicidios dolosos, una caída de más del 40 por ciento.

Para la mayoría de los 107 pueblos del mundo encuestados por Gallup, el desempeño de la economía de su país y su impacto en lo cotidiano es la mayor preocupación, 23 por ciento como media.

Le sigue el empleo o la ausencia de éste como segunda causa de desvelos, 10 por ciento. En tercer lugar, al 8 por ciento le ocupa el sistema político que lo gobierna y hasta el cuarto escalón, la seguridad pública.

En México, los resultados de la encuesta Gallup son diferentes. Al 42 por ciento lo que más inquieta es la seguridad. La situación económica, al 19 por ciento; si la 4T o si los conservadores ganan desvela al 10 por ciento, y el empleo sólo al 7 por ciento. Somos otra sociedad y tenemos, guste o no a la narrativa que busca prevalecer como “objetiva”, otras grandes angustias.

¿Semejante grado de atención y tensión, se debe a que los medios, algunos medios, redes y canales de Internet generan una percepción de violencia, impunidad e inseguridad, exagerada, irreal? ¿No somos un pueblo sabio y avispado que distingue lo real de las intenciones interesadas de los medios, de algunos medios? ¿En qué quedamos?

Complicado, por decir lo menos, resulta atender los datos que el Gabinete de Seguridad comparte sobre el avance en el abatimiento de índices delictivos, homicidios dolosos, por ejemplo, cuando al mismo tiempo nos informa, el aparato oficial, que los mineros desaparecidos en Sinaloa están siendo encontrados sin vida, en fosa clandestina.

En otra fosa clandestina. Diez de un jalón, en una sola nota. Pero Sinaloa suma tres levantones colectivos en apenas un mes.

A los trabajadores de la minera canadiense, hipótesis de la Secretaría de Seguridad, Los Chapitos los confundieron con los de La Mayiza. Así de duro.

Y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México insiste en demandar que los medios no enfaticen la nota roja. Hace nueve meses le mataron a dos cercanísimos colaboradores, de día, en la remozada Calzada de Tlalpan. Y no sabemos quién ni porqué.