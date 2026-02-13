Pemex regresa al mercado bursátil

Petróleos Mexicanos (Pemex), ha regresado al mercado de deuda local luego de siete años de ausencia con una emisión de certificados bursátiles por hasta 31 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como parte de un programa autorizado por 100 mil millones de pesos, con el objetivo principal de refinanciar vencimientos programados para 2026 y fortalecer su liquidez en un año de fuerte presión financiera. La colocación, estructurada en distintas series a tasa fija, variable y real, busca diversificar inversionistas y reducir riesgos cambiarios al privilegiar deuda en pesos; sin embargo, el movimiento inevitablemente nos lleva a ¿realmente se está fortaleciendo la posición financiera de la petrolera o simplemente se está pateando el problema hacia adelante? Aunque técnicamente se trata de refinanciamiento y no de endeudamiento neto adicional, el saldo total de obligaciones sigue siendo elevado y mantiene a la empresa bajo escrutinio de analistas, calificadoras y mercados.

Pemex que tiene a Víctor Rodríguez Padilla, arrastra una pesada carga financiera estructural y depende en buena medida del respaldo gubernamental, la emisión puede dejarse ver sino lo dejan claro, como una señal de acceso al mercado interno, pero también como evidencia de que la empresa aún no logra generar el flujo suficiente para reducir deuda de forma sostenida. El papá gobierno sigue apapachando a su hijo despilfarrador. La pregunta de fondo es si este tipo de operaciones serán vistas como una estrategia responsable de manejo de pasivos o como una prolongación del ciclo de refinanciamiento que mantiene intacto el desafío estructural de largo plazo. El tiempo corre, las exigencias son muchas, y los números aunque los presumen de excelentes no lo son, sobre todo por la carga de deuda a sus proveedores que tocan a su puesta un día sí, y otro también, y porque la aspiración de producción para el sueño de autosuficiencia energética es lejana, así que veremos cómo funciona esa estrategia financiera que ahora quiere presumir.

Operación Nemak. Nemak fortaleció su papel en la industria automotriz global tras concluir exitosamente la adquisición del negocio automotriz de GF Casting Solutions, una operación estratégica que amplía su plataforma tecnológica y abre nuevas oportunidades de crecimiento y creación de valor. La transacción, que recibió las autorizaciones regulatorias correspondientes, implicó un pago total al cierre por 216 millones de dólares, incluidos 113 millones en efectivo y equivalentes, además de ajustes de capital de trabajo y otros acuerdos pactados. Con esta integración, la compañía incorpora capacidades avanzadas de fundición para enfrentar los desafíos de electrificación, aligeramiento y eficiencia que demandan sus clientes, al tiempo que consolida su presencia global con armadoras premium como Audi, BMW, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Stellantis, Volkswagen y Volvo Cars, así como con fabricantes chinos como BYD, Denza, Geely, Hongqi, Li Auto, Nio, XPeng y Zeekr, reforzando su posicionamiento en los principales mercados automotrices del mundo.

Cartera vencida. Ante el incremento histórico de la cartera vencida en México, que según datos del Banco de México alcanzó a inicios de 2026 niveles máximos, particularmente en créditos al consumo como tarjetas, préstamos personales y de nómina, el sector de la cobranza enfrenta un entorno de mayor presión operativa y regulatoria que obliga a replantear sus modelos de negocio. La Asociación de Profesionales de Cobranza y Servicios Jurídicos (Apcob) que encabeza Alan Ramírez, ha señalado la necesidad de elevar estándares profesionales y tecnológicos en la gestión de recuperación, en un mercado donde el aumento de la morosidad, reflejado también en estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, impacta la liquidez de empresas, el costo del financiamiento y la dinámica crediticia en segmentos clave como consumo y Pymes. La combinación de mayor inclusión financiera, digitalización acelerada y un marco normativo más estricto coloca a la cobranza como un eslabón estratégico dentro del sistema financiero, donde la eficiencia en recuperación, el cumplimiento regulatorio y la gestión reputacional inciden directamente en la estabilidad y competitividad del ecosistema económico.

Voz en off. Philips hizo el nombramiento de Negal Ciliberto como country manager de su operación en México a partir del 1 de febrero, en una decisión estratégica orientada a consolidar su posicionamiento en el mercado nacional de tecnología médica, garantizar la continuidad operativa y acelerar la ejecución de su agenda comercial en un entorno de transformación del sistema de salud. El directivo tendrá la responsabilidad de fortalecer la alineación interna, optimizar procesos y profundizar la relación con clientes institucionales, hospitales, distribuidores y socios estratégicos, con el objetivo de impulsar soluciones integrales que mejoren la eficiencia clínica y financiera del ecosistema sanitario mexicano...