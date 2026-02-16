Caso Marx: afloran rebeldías en Morena

El atrincheramiento de Marx Arriaga desde el mediodía del jueves en la que fuera su oficina en la Secretaría de Educación Pública como director general de Materiales Educativos de la dependencia, tras serle comunicada su destitución y negarse a abandonarla, es una muestra más del cisma que, desde hace ya varias semanas, priva en las filas de Morena.

Esa rebeldía, al igual que las que han empezado a surgir en las filas del movimiento, comenzó a manifestarse de cara a las elecciones de gobernadores, diputados federales, locales y presidencias municipales que habrá el próximo año; con advertencias de no respetar lo establecido estatutariamente, en particular el freno al nepotismo y, la cada vez más significativa pugna, entre radicales seguidores del lopezobradorismo y el actual gobierno, a riesgo de derrotas electorales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por más anuncios de coinversiones públicas y privadas, creaciones de más consejos y programas de impulso a la economía del país, la persistente y agravada violencia por parte de cárteles de la droga en más de media docena de entidades y las dudas de empresarios nacionales y extranjeros de invertir con un Poder Judicial electo, seguirán siendo freno económico del país y consecuente debilitamiento sexenal del gobierno.

Hay casos recientes que son parte de ello, como lo que ha seguido después del secuestro y asesinatos de mineros en Sinaloa, los reclamos y exigencias de la empresa canadiense para la que trabajaban, de anteriores hechos mientras pagaron extorsiones a grupos criminales que controlan esa entidad y “desapariciones” de empresarios en algunos estados, levantados por grupos armados que, ante la negativa a pagar rescates, han sido ejecutados.

Otro ejemplo de lo que ocurre es la denuncia pública de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de que algunos legisladores morenistas y funcionarios del gobierno guinda de Michoacán han recibido quejas de ciudadanos de padecer “persecución política” por supuestos elevados cobros fiscales, cuando lo que en realidad buscan es volver a cargos públicos para extorsionar a habitantes de ese municipio.

Fuerzas navales estadounidenses interceptaron y abordaron un buque con bandera panameña en el océano Índico en el que transportaba petróleo a Cuba, en cumplimiento a la prohibición del Gobierno del presidente Trump, de que cualquier embacación que la desatienda, será sancionado, lo que es claro para otros países que es ayudar al pueblo, cuando en realidad es a los que gobiernan.

Bien recibido el anuncio presidencial a través de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, de que las producciones cinematográficas y audiovisuales que gasten 70 por ciento en proveeduría nacional y no rebasen los 40 millones de pesos, serán exentas hasta en un 30 por ciento del ISR.