Oficina Netflix México

La plataforma de streaming Netflix formalizó la operación de su oficina corporativa en Ciudad de México, esto como parte de su estrategia de consolidación en uno de sus mercados más relevantes en América Latina, un movimiento que responde al crecimiento sostenido de producciones originales realizadas en el país y a la necesidad de robustecer su estructura ejecutiva, creativa y operativa a nivel local.

La instalación de esta sede permite centralizar decisiones de desarrollo y producción, fortalecer la supervisión de proyectos y ampliar la interlocución con la industria audiovisual mexicana, y claro, atender los problemas que se presentan en nuestro país con su operación, en donde además, luego de los aumentos en sus planes de suscripción, no han sido bien recibidos. México se ha posicionado como un hub competitivo para contenidos en español por costos, talento técnico y capacidad instalada. Esta expansión forma parte de una hoja de ruta corporativa que la compañía venía construyendo desde años atrás en la región, en la que entra la disputa por Warner Bros. En esa misma línea estratégica se inscribe el anuncio realizado en 2025 sobre una inversión de mil millones de dólares para el periodo 2025-2028, destinada a producir alrededor de 20 series y películas anuales en territorio nacional, con impacto en empleo, servicios especializados e infraestructura. Aunque se buscó posicionar públicamente la inversión como resultado directo de gestiones gubernamentales, en el sector se reconoce que se trata de un plan de expansión previamente definido por la empresa dentro de su estrategia global de regionalización y crecimiento de contenido local, más que de una decisión originada por un sólo actor institucional.

Reforma en aduanas. En un movimiento que no pasó desapercibido en el comercio exterior, los agentes aduanales del país aprobaron una reforma a los estatutos que rigen su profesión, en una asamblea que reunió a las 38 asociaciones que integran la CAAAREM, que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, y que contó con la presencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo; el administrador de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Erick Jiménez, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. No es un asunto menor: se actualiza el marco interno de una figura que opera por patente del Estado y funge como primer filtro en la legalidad de importaciones y exportaciones. Zaragoza Ambrosi habló de autorregulación y ética profesional, en un contexto donde el gobierno federal refuerza el combate al contrabando y la fiscalización aduanera. Que haya sido la asamblea con mayor participación en 88 años refleja cohesión interna en un momento clave para el sector.

Abre Cartera Apotex. La farmacéutica canadiense Apotex está a ganar más terreno de este negocio en México, su proyecto estima que en 2026 generará una derrama económica superior a 850 millones de pesos y alcanzará un récord histórico de producción en su planta ubicada en la Ciudad de México, como parte de su modelo de manufactura integrada entre México y Canadá; en vísperas de cumplir 30 años de operaciones en el país, la compañía prevé superar los 74 millones de unidades producidas en su sitio industrial, consolidando su papel como una de las tres principales empresas de medicamentos genéricos en el mercado nacional y como proveedor relevante tanto del sector público de salud, con tratamientos para padecimientos como diabetes, cardiopatías, cáncer y enfermedades del sistema nervioso central, como de cadenas privadas de farmacias y tiendas de conveniencia. Con presencia global en más de 70 países y una red de nueve plantas de manufactura y centros de distribución en Canadá, Estados Unidos, México e India, la empresa fabrica más de 25 mil millones de dosis al año bajo estándares internacionales de calidad, mientras que en México genera más de 500 empleos, 60 por ciento ocupados por mujeres, y proyecta nuevas inversiones para el periodo abril de 2026 a marzo de 2027 con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de genéricos y reforzar la seguridad de suministro en el país y en otros mercados de Latinoamérica, en una estrategia que combina crecimiento industrial, integración regional y fortalecimiento del sistema de salud mediante producción local.

Voz en off. TV Azteca ha hecho una alianza estratégica con PlaysOut para integrar miles de mini-juegos dentro de su aplicación TV Azteca En Vivo, en un movimiento que fortalece su estrategia de expansión digital y diversificación de ingresos más allá del modelo tradicional de televisión abierta. A través de esta colaboración, la televisora incorporará el catálogo de la plataforma global directamente en su app, permitiendo a millones de usuarios acceder de forma inmediata y sin descargas adicionales a una oferta interactiva que combina títulos clásicos y nuevos, ampliando el tiempo de permanencia y generando nuevas oportunidades de monetización publicitaria y engagement. La tecnología ligera y adaptable de PlaysOut facilita una integración eficiente dentro del ecosistema digital existente, lo que convierte el proyecto en una apuesta de bajo costo operativo y alto potencial de escalabilidad en el mercado mexicano. El lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2026 se enmarca en la estrategia digital encabezada por Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de TV Azteca y CEO de TV Azteca Digital, con el respaldo de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, consolidándose como un paso adicional en la evolución tecnológica y comercial del grupo hacia el entretenimiento móvil interactivo…