Lo importante es nunca subirse a un ladrillo y marearse

Así lo dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al tristemente célebre Marx Arriaga, exdirector de algo en la SEP, pero encargado de la edición de los libros de texto gratuitos de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Resulta que este personaje, más militante y seguidor del expresidente y su esposa que comprometido con la educación en México, tuvo la grandiosa idea de creerse inamovible en el encargo que le dieron el sexenio pasado y desafió a la Presidenta de México en sus instrucciones. De ese tamaño es la soberbia que se carga el intento de comunista. Total, que a pesar de haberse atrincherado en las oficinas públicas de la dirección que ocupaba, como quiera le dieron trámite a su renuncia y terminó por irse en camión y cargando un cuadro de Marx… pues, ¿no que muy defensor de la cultura mexicana?, mejor se hubiera ido cargando un retrato de Nezahualcóyotl, el gran tlatoani azteca, quien además de todo lo que fue, también fue un gran estudioso y poeta. Eso sí hubiera sido congruente, pero ni ha de saber qué significa esa palabra.

Gerardo Sánchez Sansores el Senso loco… como se le conoce al sobrino metiche de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mandó detener a Aramis González Barrera, un ciudadano que en el tercer y último día del tradicional carnaval se aventuró a desfilar con una botarga que hacía clara alusión a él. Y como ahí ya nada espanta, recordemos que también de esa tierra es BandAlito Moreno, los policías municipales golpearon al bromista, lo sometieron y lo encarcelaron en el centro penitenciario, sólo para liberarlo horas después, previo pago de una multa de 4 mil pesos. ¿La razón? Mofarse del Senso loco. ¿Y los delincuentes? Ésos sí que hagan lo que quieran… así las cosas en ese castigado estado.

Semar intercepta un sumergible con droga… Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien también encabeza la nueva estrategia de seguridad por órdenes de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El armatoste transportaba hasta 4 toneladas de droga y se ubicaba a 463 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima. En una operación que conjugó diversas fuerzas de seguridad, se logró detener también a tres tripulantes. Este tipo de acciones contrastan con la política de brazos caídos del sexenio pasado, posicionando a la Presidenta Sheinbaum como un referente en el combate al crimen, quitándole con eso uno de los pretextos que pretendía usar el presidente estadounidense para hacer operaciones militares en territorio nacional. ¡Bien por la Presidenta!

Sueldos de hasta un millón de pesos mensuales… Ésos son los que se embolsan un buen número de exfuncionarios pensionados de Luz y Fuerza. La Presidenta Sheinbaum busca acabar con las pensiones doradas que le cuestan un dineral al Estado mexicano. El lunes, a más tardar, se estará enviando la iniciativa al Senado para que con ello se ahorre hasta cinco mil millones de pesos al mes: “Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí sí no, porque ésos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que, a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”. Sin duda será tema para la próxima semana, por lo pronto, se aplaude la medida, porque mientras unos se parten el lomo trabajando de sol a sol, otros viven en la opulencia a costa de los contribuyentes.

Por más que le echen el carro encima… al diputado Sergio Mayer, la culpa no es de él, la culpa es de quien permite que figure en las listas de los plurinominales y de los que votan por su partido. Es como si usted se enoja porque un payaso hace payasadas, ¡pues no! Ésa es su esencia, ése es su trabajo, ése es su talento. Lo mismo pasa con este señor, no lo puede juzgar usted por ser un improvisado, un actor que no legisla, que sólo hace show, ésa es su esencia, su trabajo, su talento… lo de trabajar por el bien de México déjelo para otros… Y aquí, quien votó por su partido, lo llevó de la mano a esa posición. No se estén quejando entonces.

La última… El alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Beto Granados, se lanzó con todo para hacerle frente, desde el ámbito de su competencia, al tema de la extorsión. No sólo dio declaraciones, sino que también impulsó una campaña para denunciar sin miedo, y hasta difundió un audio en donde una persona estaba siendo extorsionada, y alguien de su equipo tomó el control de la situación y terminó por desenmascarar al delincuente. Así es como se les hace frente a los problemas, con acciones, no sólo con discursos que buscan desviar la atención. Bien por Beto, que su campaña ya está rindiendo frutos.

… Y nos vamos.