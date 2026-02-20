Reviven caso de red de huachicol

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Un video difundido en el portal Aristegui Noticias en el que se ve y escucha la revelación del contralmirante Fernando Rubén Guerrero al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, de la implicación de sus sobrinos políticos —el almirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, contralmirante— en una red de robo de huachicol revivió el escandaloso caso de corrupción de cientos de miles de millones de pesos, que comenzó el sexenio pasado y sigue hasta la fecha.

Escuchada la revelación, el extitular de Marina ofreció dos opciones: “destapar el caso, cayera quien cayera” porque él no estaba metido en eso “o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de esta bola de ca… a otros lugares”. Meses después, el contralmirante Guerrero fue ejecutado en Manzanillo, el almirante Farías, detenido e internado en el Altiplano y su hermano prófugo. Ayer, la Presidenta Sheinbaum negó que se investigue a Ojeda.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Góber desenchufado

Ayer también se reportó que la Armada de México aseguró en costas de Manzanillo un semi sumergible con unas cuatro toneladas de cocaína, con tres tripulantes a bordo, en una operación conjunta de la Semar, Sedena, FGR, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La iniciativa de reforma electoral de la doctora Sheinbaum será revisada el lunes por la noche en Palacio Nacional y enviada el martes a la Cámara de Diputados, aunque carece del apoyo de los partidos aliados de Morena, PT y PVEM, será respaldada por la bancada guinda, ya que su mismo líder, Ricardo Monreal, reconoce difícil que cambien de parecer.

Confía, sin embargo, en que, en caso de no lograr que ellos se sumen, se tratará de “un desacuerdo legislativo temporal” que optimistamente, espera, no ponga en riesgo la alianza política en las elecciones de 2027 y 2030, ni tampoco próximas votaciones legislativas, al mencionar que la iniciativa “podría” disminuir plurinominales, costos de campañas y de organización electoral.

Dirigentes y coordinadores petistas y pevemistas se rehúsan a que la reforma electoral los deje truncos, legislativa y económicamente, y por eso, mantienen su negativa a respaldarla, lo que no sólo privaría a Morena de su aplastante mayoría en San Lázaro, sino que en el Senado les faltarían votos para su aprobación.

Por eso se considera que, si lograr que Marx Arriaga saliera de su oficina en la SEP en la que estuvo refugiado a pesar de haber sido cesado, resultó políticamente cara, sacar la reforma electoral será mucho más costosa económicamente.

Sanciona el INE al senador Gerardo Fernández Noroña por violencia de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y responde con difundir otro viaje a Colombia.